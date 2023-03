 Übernahme: Immobilien-Dienstleister Apleona übernimmt Gegenbauer-Gruppe

Mit dem Zusammenschluss werde Apleona ein Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 40.000 Mitarbeitern in ganz Europa. Die Kartellbehörden müssen den Plänen noch zustimmen.

Apleona ist unter anderem für Industrieunternehmen, Versicherungen oder Banken aber auch für die öffentliche Hand aktiv. (Foto: imago images/Schöning) Immobilien-Dienstleister

Düsseldorf Der Immobilien-Dienstleister Apleona will durch eine Übernahme weiter wachsen. Das Unternehmen mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt habe eine Übereinkunft zum Zusammenschluss mit der Gegenbauer-Gruppe unterzeichnet, teilte Apleona am Montag mit. Diese hatte zuletzt mit rund 18.000 Beschäftigten einen Umsatz von knapp 900 Millionen Euro erzielt.

Mit dem Zusammenschluss werde Apleona ein Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 40.000 Mitarbeitern in ganz Europa, davon 28.000 in Deutschland, und einem Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Die Kartellbehörden müssen den Plänen noch zustimmen.

Im Rahmen der Transaktion steigen die bisherigen Gesellschafter der Gegenbauer-Gruppe bei Apleona ein. Mehrheitsgesellschafter bleibe aber auch nach der Fusion der französische Finanzinvestor PAI Partners. Apleona werde bei der weiteren Konsolidierung des Marktes mit Unterstützung von PAI eine aktive Rolle einnehmen, hieß es weiter.

