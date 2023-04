Auch drei Jahre nach den Lockdowns sind viele Mitarbeiter nicht in ihre Büros zurückgekehrt. Das hat verheerende Folgen für die Innenstädte und kann eine Rezession beschleunigen.

Viele Büro- und Geschäftsflächen stehen leer. (Foto: Getty Images [M]) San Francisco

New York, San Francisco Volle Cafés, an den Tischen junge Menschen am Laptop oder ins Gespräch vertieft, das war einst das Markenzeichen von San Francisco. Sich über neue Ideen austauschen, Investoren treffen, netzwerken ging praktisch überall. Doch auch drei Jahre nach dem Lockdown hat sich die Tech-Metropole nicht von den Folgen der Pandemie erholt. Im Gegenteil, San Francisco die „leerste Innenstadt Amerikas“, attestierte das „San Francisco Business Journal“. Es ist ein Titel mit weitreichenden Konsequenzen.

Weil die hochqualifizierten Tech-Arbeiter von überall arbeiten können, stehen hier besonders viele Büros leer. Der Anreiz, in ein trostloses und überteuertes San Francisco zurückzukehren, ist gering. Dadurch ist die Kriminalität massiv gestiegen: Das Straßenbild ist schon jetzt nicht mehr von Programmierern mit Starbucks-Kaffee, sondern von Drogenabhängigen und Obdachlosen geprägt. Plünderungen in Supermärkten und Drogerien gehören zum Alltag.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen