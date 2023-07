 Versicherungen: Wärmepumpe gestohlen: So bleiben Sie nicht auf den Kosten sitzen

Wärmepumpen sind zunehmend beliebtes Diebesgut. Was Hausbesitzer tun müssen, damit die Wohngebäudeversicherung bei einem Diebstahl zahlt.

Wenn Hausbesitzerinnen und -besitzer nicht aufpassen, bleiben sie auf den Kosten sitzen, falls ihre Wärmepumpe gestohlen wird. (Foto: dpa) Wärmepumpe

Düsseldorf Wer derzeit eine Luftwärmepumpe kauft, muss zwischen 10.000 und 20.000 Euro zahlen. Wenn das Gerät am Haus angebracht ist, steht also technisches Equipment im Wert eines Kleinwagens auf dem Grundstück. Dieses Potenzial entdecken zunehmend auch Diebe.

Noch sind es Einzelfälle, wenn wie im Mai in Wiesmoor in Ostfriesland gleich von mehreren Rohbauten Wärmepumpen und eine Heizung im Wert von insgesamt 60.000 Euro gestohlen werden oder wenn Kriminelle nachts die Wärmepumpe eines Vereinsheims im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen abschrauben.

Doch wenn Hausbesitzerinnen und -besitzer nicht aufpassen, bleiben sie auf den Kosten sitzen, falls ihre Wärmepumpe gestohlen wird. Denn eine Wohngebäudeversicherung deckt normalerweise das Haus und festverbaute Gegenstände im Inneren ab, etwa die Heizungsanlage. Wärmepumpen, die außerhalb des Hauses angebracht sind, sind dementsprechend nicht immer mitversichert. Auch die Hausratversicherung zahlt für einen Diebstahl der Wärmepumpe nicht.

