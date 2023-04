 Vonovia, LEG, Aroundtown: Haben Immobilien-Aktien jetzt Potenzial?

Die angespannte Lage am Immobilienmarkt drückt die Aktienkurse von Vonovia und anderen nach unten. Doch das bietet auch Einstiegschancen. Wie Experten jetzt auf die Branche schauen.

Die angespannte Marktlage setzt auch Europas größten Wohnungskonzern unter Druck. (Foto: imago images / Jürgen Ritter) Vonovia-Siedlung in Berlin

Frankfurt Nicolai Tangen dürfte schon zufriedener mit seinem Investment gewesen sein. Tangen ist Chef des weltgrößten Staatsfonds aus Norwegen und mit dem Fonds größter Einzelaktionär des Dax-40-Konzerns Vonovia. Die Papiere von Deutschlands wichtigstem Wohnungsvermieter haben in diesem Jahr jedoch eine steile Talfahrt hingelegt – wie viele andere Immobilien-Aktien auch.

Steigende Finanzierungskosten, hohe Inflation und sinkende Immobilienpreise setzen die Firmen auch an der Börse unter Druck und lassen Investoren vorsichtig werden. Die Vonovia-Aktie hat beispielsweise innerhalb eines Jahres mehr als die Hälfte an Wert verloren.

Doch was Anleger, die die Aktien schon länger im Depot haben, mit Missmut erfüllt, könnte für Neueinsteiger auch eine interessante Chance bedeuten. Wie viel Potenzial steckt jetzt in den Papieren? Lohnt ein zweiter Blick? Im Folgenden ein Überblick, was Experten über die Aussichten ausgewählter Immobilien-Aktien sagen.

1. Vonovia: Immobilien-Gigant mit Problemen

