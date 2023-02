 Vonovia und Co.: Diese Aktien von Top-Immobilienkonzernen bieten Chancen

Die Aktien der großen Wohnimmobilienkonzerne sind stark gefallen, der politische Druck ist zudem hoch. Doch gerade jetzt könnte sich für Anlegerinnen und Anleger der Einstieg lohnen.

Der Immobilienmarkt ist schwierig derzeit – trotzdem raten viele Analysten zu einem Kauf von Aktien von Immobilienkonzernen wie Vonovia, LEG und TAG. Bauen

Frankfurt Vonovia-Chef Rolf Buch ist Kummer gewohnt. Der Vorstandsvorsitzende des größten europäischen Wohnimmobilienkonzerns muss regelmäßig für eine Vielzahl von Problemen den Kopf hinhalten. Seien es Fehler in der Nebenkostenabrechnung, die Umlage von Sanierungskosten – oder der Neubaustopp, den der Dax-Konzern in der vergangenen Woche verkündete. Vonovia steht schon allein wegen seiner Größe sinnbildlich für alles, was auf dem Wohnungsmarkt schiefläuft.

Die schlechte Stimmung überträgt sich auf die Börse: Seit Anfang 2022 hat sich der Aktienkurs halbiert und liegt derzeit nur noch bei rund 25 Euro. Kleinere Konkurrenten wie LEG Immobilien oder TAG Immobilien haben teils mit noch größeren Kursverlusten zu kämpfen.

