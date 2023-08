 Wärmepumpe: Heizen mit Abwasser – Erste Städte entdecken eine neue Lösung

Mit Abwasser verfügen Kommunen über eine klimafreundliche Wärmequelle für Immobilien, die vielerorts noch ungenutzt bleibt. Das könnte sich bald ändern.

In großen Kanälen lassen sich Module zur Gewinnung von Abwasserwärme einfacher anbringen. (Foto: Sven Bock/Berliner Wasserbetriebe) Wärmetauscher in der Kanalisation

Düsseldorf Eine heiße Dusche, schnell die Spülmaschine anwerfen und dann noch einen 60-Grad-Waschgang starten – warmes Wasser, das Haushalte so verbrauchen, landet in der Kanalisation und die Wärme von dort ungenutzt im Erdreich. Es gibt eine Alternative: Dank moderner Technologie lassen sich Gebäude umweltfreundlich mit Wärme aus Abwasser beheizen. Mit der Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung könnte sich diese Wärmequelle aus ihrem Schattendasein befreien.

Noch sind die Details des Gesetzentwurfs für die Wärmeplanung nicht beschlossen. Klar ist aber: Länder und Kommunen sollen in den kommenden Jahren verbindlich erarbeiten, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen. Es wird also darum gehen, klimafreundliche, lokale Wärmequellen zu erschließen und in die Heizinfrastruktur einzubetten.

