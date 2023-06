 WEG: Fünf Tipps, wie Eigentümer ihre Immobilie aufteilen können

Wenn die Kinder ausziehen, sind manche Räume plötzlich überflüssig. Was Eigentümer baulich und rechtlich beachten müssen, wenn sie sich für eine Teilung der Immobilie entscheiden.

Ältere, freistehende Einfamilienhäuser bieten sich oft für eine Teilung in zwei Wohneinheiten an, wenn die Kinder ausgezogen sind. (Foto: Imago/imageBROKER/Torsten Krüger) Einfamilienhaus

Düsseldorf Die Kinder sind ausgezogen, das Rentnerleben kann beginnen – bitte aber nicht mit einem Umzug. Fast die Hälfte der Ruheständler lebt hierzulande im eigenen Heim, das sie jedoch häufig nicht mehr vollständig nutzen. Die leer stehenden Kinderzimmer werden stattdessen zur Belastung, arbeitsmäßig und finanziell. Nachhaltig ist diese Form der Gebäudenutzung ohnehin nicht.

Eine Teilung des Gebäudes kann eine Lösung für sie sein. Vor allem wenn der Platz für mehrere Generationen, eine Pflegekraft oder eine Mietpartei ausreichen könnte.

Eine klare räumliche Abgrenzung ist Voraussetzung für ein konfliktfreies Miteinander. Das ist bei freistehenden Einfamilienhäusern selten ein Problem, denn sie lassen sich oft baulich so gestalten, dass zwei getrennte Wohneinheiten entstehen. Das sichert die Privatsphäre aller Beteiligten und gibt Spielraum für Veränderungen in der Bewohnerschaft. Einige bauliche und rechtliche Fallstricke gibt es im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) jedoch zu beachten. Im Folgenden fünf Tipps, wie man das eigene Haus am besten aufteilt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen