Wohnflächenberechnung So groß ist Ihre Wohnung wirklich

Die im Mietvertrag angegebene Wohnfläche einer Immobilie weicht oft erheblich von deren tatsächlicher Größe ab. So gehen Mieter und Vermieter bei der Wohnflächenberechnung vor.

Düsseldorf In zwei von drei Mietverträgen stimmt die angegebene Wohnfläche nicht mit der tatsächlich in der Wohnung vorhandenen überein, schätzt der Deutsche Mieterbund. Fehler bei der Wohnflächenberechnung sind jedoch nicht immer dem bösen Willen des Vermieters geschuldet. Zu Unstimmigkeiten kommt es auch, weil sich die Wohnfläche in Deutschland anhand von vier Normen berechnen lässt. Das verwirrt und führt bei der Wohnflächenberechnung zu Ergebnissen, die erheblich voneinander abweichen.

Unterschiedliche Normen führen bei der Wohnflächenberechnung zu abweichenden Ergebnissen

So galt bei bis zum 31. Dezember 2003 geschlossenen Mietverträgen die II. Berechnungsverordnung (II. BV). Seit dem 1. Januar 2004 ist die Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) zu berechnen. Allerdings ist sie nur bei öffentlich geförderten Wohnungen zwingend anzuwenden.

Auf dem freien Wohnungsmarkt können Vermieter bei der Wohnflächenberechnung dagegen auch nach der DIN-Norm 277 „Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau“ vorgehen. Sie führt für sie zu viel günstigeren Ergebnissen. Denn die DIN 277 schlägt auch Nutzflächen wie Keller, Balkone und Terrassen voll zur Wohnfläche.

Vorläufer der Norm war bis 1983 die DIN 283, sodass sich noch alte Mietverträge finden, in denen die Wohnfläche auf Grundlage dieser Vorschrift berechnet wurde. Auch in Ballungsräumen wie München und Stuttgart findet sie noch Anwendung.

Vertragsfreiheit gilt auch bei der Wohnflächenberechnung

Grundsätzlich steht es Mietern und Vermietern auf dem freien Wohnungsmarkt frei, die Wohnfläche einer Immobilie nach einer Methode ihrer Wahl zu berechnen und diese im Mietvertrag zu vereinbaren. Manche Vermieter verzichten sogar ganz auf eine exakte Wohnflächenberechnung und vermieten ihre Immobilie „wie besehen“ oder mit dem Zusatz „unverbindlich“ vor den angegebenen Quadratmetern.

Fehlen solche Vereinbarungen im Mietvertrag, geht der Bundesgerichtshof (BGH) davon aus, dass zur Berechnung die Methode Anwendung finden soll, die in der jeweiligen Stadt oder Region ortsüblich ist (BGH VIII ZR 231/06, 23.5.2007). Gibt es eine solche nicht, berechnen Richter die Wohnfläche im Streitfall nach der Vorschrift, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrags in Deutschland üblich war (BGH VIII ZR 86/08, 22.4.2009) – also entweder nach der WoFlV oder der II. BV.

In diesen Punkten stimmen die Wohnflächenverordnung und die II. Berechnungsverordnung überein

Beide Berechnungsmethoden zählen grundsätzlich alle innerhalb der Wohnung liegenden und zu Wohnzwecken dienenden Räume – also auch Bäder, Flure, Speisekammern und Hauswirtschaftsräume – zur Wohnfläche. Zu dieser gehören auch Balkone und Loggien sowie direkt an die Wohnung anschließende und von dieser aus betretbare befestigte Terrassen. Nicht zur Wohnfläche zählen dagegen Keller, Dachböden oder die Garage.

Unter Dachschrägen rechnen die WoFlV und die II. BV gleich

Auch Flächen unter Dachschrägen bewerten beide Verordnungen gleich. Beträgt die Raumhöhe über einer Fläche unter dem Dach weniger als einen Meter, zählt sie gar nicht zur Wohnfläche. Ist der Raum unter der Dachschräge zwischen einem und 1,99 Metern hoch, zählt die Hälfte der Fläche. Erst ab einer Höhe von zwei Metern gelten die Quadratmeter zu 100 Prozent als Wohnfläche.

Unterschiede der Wohnflächenverordnung und der II. Berechnungsverordnung im Vergleich

Abgesehen von diesen Gemeinsamkeiten gibt es, wie die Tabelle zeigt, jedoch große Unterschiede in der Wohnflächenberechnung nach der WoFlV und der II. BV.

II. Berechnungsverordnung (in Gebrauch bis zum 31.12.2003) Wohnflächenverordnung (in Gebrauch seit 1.1.2004) Balkone, Loggien und Terrassen, sofern sie einen Sichtschutz haben, zu 50 Prozent - Balkone, Loggien und Terrassen zu 25 Prozent, auch wenn sie keinen Sichtschutz haben - Haben Balkone oder Terrassen eine besonders schöne Aussicht, hochwertige Überdachung oder Einfriedung oder einen exklusiven Bodenbelag, Sonnen- oder Windschutz gelten 50 Prozent ihrer Fläche als Wohnfläche Beheizte und unbeheizte Wintergärten zu 50 Prozent - Beheizte Wintergärten zu 100 Prozent - Unbeheizte Wintergärten zu 50 Prozent Flächen unter Treppen werden zu 100 Prozent zur Wohnfläche gerechnet, wenn die Höhe über der Fläche zwei Meter oder mehr beträgt Flächen unter Treppen werden wie Flächen unter Dachschrägen bewertet. Bis zu einem Meter Raumhöhe über der Fläche, gelten sie nicht als Wohnfläche, zwischen einem und 1,99 Metern zu 50 Prozent, ab zwei Metern Höhe zu 100 Prozent Grundflächen von Schornsteinen, Säulen, Pfeilern und Vormauerungen oder Vorwandinstallationen zählen nicht zur Wohnfläche Grundflächen von Schornsteinen, Säulen, Pfeilern und Vormauerungen oder Vorwandinstallationen zählen zur Wohnfläche, wenn sie nicht größer als 0,1 Quadratmeter und die Bauteile niedriger als 1,50 Meter sind Treppen mit mehr als drei Stufen sowie die dazugehörigen Treppenabsätze gelten nicht als Wohnfläche Treppen mit mehr als drei Stufen sowie die dazugehörigen Treppenabsätze gelten nicht als Wohnfläche

Pauschale Abzüge bei der Wohnflächenberechnung nach der II. BV

Da die II. BV davon ausgeht, dass die Wohnfläche anhand der Rohbaumaße berechnet wird, erlaubt sie anders als die WoFlV, drei Prozent der ermittelten Wohnfläche abzuziehen, da diese durch den Wandputz verlorengeht. Außerdem ist die ermittelte Wohnfläche in Gebäuden mit nur einer Wohneinheit pauschal um zehn Prozent zu kürzen. Diese Regel ist also bei jedem Einfamilienhaus anzuwenden, das keine Einliegerwohnung hat.

Wenn die Wohnflächenberechnung nicht stimmt, haben Mieter weitgehende Rechte

Weicht die tatsächliche Wohnfläche um mehr als zehn Prozent von der im Mietvertrag angegebenen ab, haben Mieter das Recht, ihren Mietvertrag fristlos zu kündigen und zu viel bezahlte Miete sowie zu viel entrichtete Betriebskosten für maximal drei Jahre zurückzufordern. Es steht ihnen auch das Recht zu, ihre Miete zu mindern (BGH VIII ZR 101/04, 28.09.2005 und VIII ZR 231/06, 23.5.2007 sowie im Falle eines Einfamilienhauses VIII ZR 164/08, 28.10.2009).

Wie die Richter des BGH entschieden, dürfen Mieter ihre Miete dabei auch dann kürzen, wenn die Wohnfläche in ihrem Mietvertrag als „Circa“-Angabe ausgewiesen ist (BGH VIII ZR 33/18, 17.4.2019 und VIII ZR 26/20, 22.6.2021). Nach Ansicht des Oberlandesgerichts Karlsruhe dürfen sie ihre Überweisung für jedes Prozent, das die tatsächlich vorhandene Wohnfläche unter der angegebenen liegt, um ein Prozent kürzen (OLG Karlsruhe Az. 17 U 176/00).

Vermieter können auf verbindliche Quadratmeterangaben verzichten

Eine Mietminderung scheidet nach Ansicht des BGH aber aus, wenn die Angabe der Wohnfläche in einem Mietvertrag ausdrücklich als „unverbindlich“ gekennzeichnet ist oder die Wohnung „wie besehen“ vermietet wurde (BGH VIII ZR 306/09, 10.11.2010). Die obersten Bundesrichter gestatten Vermietern in dem gleichen Urteil außerdem, Klauseln in ihre Mietverträge aufzunehmen, nach denen Mieter auf ihr Recht verzichten, die Miete zu mindern, wenn die tatsächliche von der ausgewiesenen Wohnfläche abweicht.

Betriebskosten sind immer anhand der tatsächlichen Wohnfläche abzurechnen

Auch in diesem Fall müssen Vermieter Betriebskosten aber anhand der tatsächlich vorhandenen und nicht der im Mietvertrag angegebenen Wohnfläche abrechnen (BGH VIII ZR0/17, 30.5.2018). Auch wenn sie die Miete erhöhen wollen, können sie dies nur für die Quadratmeter tun, die die Wohnfläche der Immobilie tatsächlich beträgt (BGH VIII 266/14, 18.11.2015).

