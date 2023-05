Wohnungsmangel Angebotsmieten in deutschen Großstädten steigen deutlich an

Die Mieten haben seit 2018 deutlich stärker zugelegt als die Inflation – besonders in Berlin und Köln. Experten sind sich sicher, dass der Anstieg weitergeht.

Die Angebotsmieten in der Hauptstadt haben in den vergangenen fünf Jahren besonders stark zugelegt. (Foto: dpa) Wohnungen in Berlin

Düsseldorf Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in deutschen Großstädten wird immer angespannter. Wie eine Analyse des Immobilienportals Immowelt zeigt, sind die Angebotsmieten in den größten Städten des Landes in den vergangenen Jahren teils sehr deutlich gestiegen.

In zwölf der 14 größten Städte Deutschlands legten die Mieten demnach seit 2018 um mindestens zehn Prozent zu. Besonders stark war der Anstieg dabei in den vergangenen zwei Jahren. In der Analyse hat das Unternehmen die Quadratmeterpreise von auf immowelt.de angebotenen Bestandswohnungen (80 Quadratmeter, 3 Zimmer, 2. Stock) im März 2018 und 2023 miteinander verglichen.

Das größte Plus gab es in Berlin mit einem Anstieg von 34 Prozent im Mittel. Dahinter folgen Leipzig (24 Prozent), Bremen und Köln (jeweils 21 Prozent). Die geringsten Anstiege gab es in Dortmund mit sechs Prozent und in Stuttgart mit keiner Veränderung in den vergangenen fünf Jahren. Die Inflationsrate lag im selben Zeitraum bei 19 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen