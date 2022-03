Wohnungsmarkt Rekordpreisanstieg für deutsche Wohnimmobilien Ende 2021

Von Oktober bis Dezember vergangenen Jahres stiegen die Preise um mehr als zwölf Prozent. Häuser in ländliche Kreisen verteuern sich besonders stark.

Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen kletterten im vierten Quartal um 15,9 Prozent. (Foto: dpa) Neubau eines Einfamilienhauses

Berlin Die Preise für deutsche Wohnimmobilien sind Ende 2021 in Rekordtempo gestiegen. Sie erhöhten sich von Oktober bis Dezember um durchschnittlich 12,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Dies ist erneut der stärkste Preisanstieg bei den Wohnimmobilientransaktionen seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000“, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Im Jahresdurchschnitt 2021 zogen die Preise für Wohnimmobilien insgesamt um 11,0 Prozent an, nach 7,8 Prozent 2020.

