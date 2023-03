Wolkenkratzer schaffen Fläche auf wenig Grund, ihre Technik erfordert jedoch hohen Aufwand. Bauträger wollen Ressourcenschonung und Komfort vereinen.

Grundfläche in Innenstädten nutzen und gleichzeitig ressourcenschonend in die Höhe zu bauen, ist eine Herausforderung für Bauherren. (Foto: PR) Four in Frankfurt

In deutschen Großstädten wird fleißig in die Höhe gebaut. Es ist auch eine Flucht in die Höhe, denn Wohnraum ist gefragt und Flächen in Innenstadtlagen sind knapp. Aktuell befinden sich mehr als 15 Hochhäuser im Bau, die höher als hundert Meter sind. Die meisten befinden sich in Berlin und Frankfurt, wie zum Beispiel das aus vier Säulen bestehende „Four“ in Frankfurt, dessen höchster Turm mit 233 Metern sich aktuell an Platz zwei der höchsten Häuser Deutschlands einordnen würde.

Rund 20 weitere sind hierzulande in Planung, zum Beispiel Entwürfe wie das „Campus & Tower“ von Tadao Ando am Mörsenbroicher Ei in Düsseldorf. Ob die jedoch wirklich fertiggestellt werden oder glänzende Visualisierungen bleiben, ist fraglich. „Die Projekte, die noch nicht begonnen wurden, liegen häufig auf Eis“, sagt Hochhaus-Architekt Christoph Mäckler.

