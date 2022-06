Immobilienblase Immowelt prognostiziert sinkende Immobilienpreise

Frankfurt Die Immobilienpreise in Deutschland sind jahrelang gestiegen. Doch das wird sich bald ändern, wie die Experten des Online-Portals Immowelt meinen: Sie prognostizieren: „Der Immobilienboom neigt sich dem Ende zu.“ Die Zeit der großen Preissteigerungen sei voraussichtlich vorbei.

Laut einer Preisschätzung würden in zehn von 14 der betrachteten Städte in Deutschland mit mehr als 500.000 Einwohnern bis Dezember dieses Jahres die Kaufpreise stagnieren oder leicht sinken. Vor allem in Frankfurt dürfte es sogar deutlich nach unten gehen.

„Die aktuellen Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die steigenden Bauzinsen führen dazu, dass der Immobilienboom voraussichtlich noch in diesem Jahr endet“, meint Felix Kusch, Country Managing Director Immowelt.

Ein spektakuläres Platzen einer Blase mit Preisstürzen sei aber nicht zu erwarten: „Nach der jahrelangen Preisrally bewegen sich die Kaufpreise in den meisten Städten künftig seitwärts“, prognostiziert er. In einigen Städten komme es schon jetzt zu leichten Preiskorrekturen nach unten. „Sollten die Bauzinsen noch stärker steigen, sind auch spürbare Rückgänge denkbar.“

Der Anstieg der Bauzinsen macht auch andere Experten skeptisch, was die Fortsetzung des Immobilienbooms in Deutschland angeht. Denn es war nicht zuletzt die Möglichkeit, einen Immobilienkauf günstig zu finanzieren, die dafür sorgte, dass sich immer mehr Menschen ein Haus oder eine Wohnung zulegten.

Immowelt: Immobilien-Finanzierung verteuert sich

Im vergangenen Sommer aber setzte eine Trendwende ein: Die Bauzinsen stiegen, und seit Jahresbeginn ging es sogar unerwartet rasch nach oben. So hätte man zu Anfang des Jahres noch einen Kredit mit einer Laufzeit von zehn Jahren zu einem Zins von einem Prozent bekommen können – nun ist die Drei-Prozent-Marke in Reichweite. Im Laufe des Jahres dürfte es weiter aufwärtsgehen, erwarten Experten, wenn auch nicht mehr so rasant wie zuletzt.



Doch die höheren Zinsen dürften ihren Erwartungen zufolge sehr wohl dazu führen, dass der eine oder andere seinen Traum von einem Eigenheim aufgeben muss. Das würde die Nachfrage und damit auch auf die Preise drücken.

Allerdings weisen Experten auch darauf hin, dass die Bauzinsen trotz des jüngsten Anstiegs im historischen Vergleich niedrig sind – und nicht wenige Immobilienkäufer ausreichend Geld zur Verfügung haben und nicht auf einen Kredit angewiesen sind, sodass die Nachfrage nicht komplett wegbrechen dürfte.

Hinzu kommt: Angesichts der hohen Baukosten kommen Zweifel auf, dass in Zukunft ausreichend Wohnungen gebaut werden, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge waren für das vergangene Jahr 350.000 neue Wohnungen geplant. Tatsächlich gebaut wurden aber lediglich 293.393. Schuld daran dürften nicht zuletzt Lieferengpässe und Rohstoffknappheit sein, hohe Preissteigerungen als Folge der hohen Nachfrage nach Baustoffen sowie die Personalknappheit im Baugewerbe.

In der Kalkulation von Immowelt für die Schätzung der Kaufpreise wurde zusätzlich zu der Entwicklung der Bauzinsen die Entwicklung der Verbraucherpreise berücksichtigt. Dabei wurde für Dezember 2022 ein Zinssatz für zehnjährige Baudarlehen von 3,5 Prozent angenommen. Untersucht wurden die Angebotspreise von Bestandswohnungen, konkret für eine Durchschnittswohnung mit 75 Quadratmetern, drei Zimmern, im ersten Stock und einem Baujahr in den 1990er-Jahren.

Immobilienpreise: Immowelt erwartet Rückgang für Frankfurt

Besonders in Frankfurt kommt es laut Immowelt zu einem spürbaren Rückgang: Bis Ende des Jahres würden die Kaufpreise voraussichtlich um fünf Prozent zurückgehen, heißt es, das ist die stärkste Veränderung aller untersuchten Städte. Im Dezember kostet der Quadratmeter in Frankfurt demnach voraussichtlich 6260 Euro. Aktuell sind es mit 6600 Euro noch 340 Euro mehr.

Das dürfte daran liegen, dass die Preise hier in den vergangenen Jahren besonders dramatisch angezogen haben. Frankfurt gilt nach München als zweitteuerste Stadt Deutschlands.

Die Grenze des Bezahlbaren schien bereits vergangenes Jahr erreicht. Nun sorgten die gestiegenen Bauzinsen wohl für erste Preiskorrekturen nach unten, begründet Immowelt die Prognose fallender Preise.

Auch in Berlin gehen die Immobilienpreise zurück

Auch Berlin zählt laut Immowelt zu den Städten, in denen der Preisboom in diesem Jahr zunächst enden dürfte: Für die Immobilienpreise in der Hauptstadt wird ein Minus von drei Prozent bis Dezember erwartet. Das liege unter anderem daran, dass sich die Unsicherheiten wegen des Mietendeckels in der Vergangenheit auch auf den Kaufmarkt übertragen haben und die Preise eher moderat gestiegen seien. Durch die nun veränderten Rahmenbedingungen sei ein leichter Rückgang bis Jahresende einzukalkulieren.

Diese Entwicklung gilt längst nicht für alle Städte. So wird für München ein Anstieg von einem Prozent erwartet – „die Preisspitze“ dürfte dann aber erreicht sein. In Deutschlands teuerster Großstadt kostet der Quadratmeter im Dezember dann voraussichtlich 9670 Euro.

In Hamburg und Hannover steigen die Immobilienpreise

In Hamburg ist noch mehr Luft nach oben: Die Experten erwarten ein Plus von zwei Prozent. Der stärkste Anstieg bei den Immobilienpreisen wird jedoch für Hannover mit einem Aufschlag von drei Prozent vorhergesagt.

Natürlich ist nicht zu erwarten, dass die erwarteten Preisentwicklungen alle Gebäude gleichermaßen treffen. Darauf weist auch Immowelt hin. „Besonders bei älteren, oftmals unsanierten Wohnungen dürfte die Nachfrage aber deutlich zurückgehen“, sagen die Experten. Denn neben den gestiegenen Zinsen erschweren die hohen Sanierungskosten sowie der Handwerkermangel den Kauf zusätzlich.

