Immobilienblase Sieben Risiken, die Sie vor dem Hauskauf kennen sollten

Frankfurt Lange kauften viele Deutsche Immobilien als eine der vermeintlich letzten sicheren Geldanlagen. Doch eine brisante Melange aus steigenden Preisen, höheren Finanzierungskosten, strengeren Klimaauflagen und Lieferengpässen lässt die Zweifel am Geschäftsmodell Immobilienkauf wachsen – und stellt manche Kalkulation infrage.

Wer sich also anschickt, ein Haus zu kaufen, sollte dafür mit Wissen gut gewappnet sein. Das Handelsblatt liefert einen Überblick über sieben Risiken, die am deutschen Immobilienmarkt für eine Zeitenwende sorgen könnten.

Immobilienblase: Zahl der verkauften Immobilien in Deutschland sinkt

Michael Perkmann lebt in der besten aller Welten – noch. Seit fast zehn Jahren arbeitet der gelernte Mediengestalter als Makler in München, und das Geschäft brummt. Als er jüngst ein Haus in Ingolstadt zum Verkauf inserierte, stand sein Telefon nicht mehr still. „44 Anfragen innerhalb von 24 Stunden“, erinnert sich der Immobilienprofi, der einen akkurat gestutzten Vollbart und kurze Hosen zu seinen Markenzeichen gemacht hat.

