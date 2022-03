Immobilienkauf Die Bauzinsen steigen unerwartet schnell – das raten Experten Käufern

Seit Jahresbeginn sind die Zinsen für den Immobilienkauf oder -bau überraschend stark angezogen. Was Experten für den Rest des Jahres erwarten und wie Käufer darauf reagieren sollten.

Der Immobilienkauf wird angesichts schlechterer Finanzierungsbedingungen teurer. (Foto: dpa) Ein Neubaugebiet bei Köln

Frankfurt Es ist eine Entwicklung, die Experten zwar vorhergesehen hatten – aber nicht mit dieser Dynamik. Innerhalb weniger Wochen sind die Bauzinsen um mehr als 0,5 Prozentpunkte angezogen. Zu keinem Zeitpunkt in den vergangenen zehn Jahren seien die Zinsen „so schnell und so stark gestiegen wie in den ersten Jahreswochen 2022“, sagt dazu Mirjam Mohr, Vorständin des Baufinanzierungsvermittlers Interhyp.

Vor gut einem Jahr lagen die Zinsen für einen Immobilienkredit mit zehnjähriger Zinsfestschreibung bei rund 0,7 Prozent pro Jahr, ein Rekordtief. Nie zuvor waren Immobilienkredite so günstig. Dann brachen andere Zeiten an. Bis Anfang des Jahres ging es nur leicht aufwärts. Seitdem erhöhten sich die Zinsen rasant. Nun korrigieren die Experten ihre Prognosen nach oben.

Ein Überblick über die Lage – und ein Ausblick auf die weitere Entwicklung.

Aktuelle Bauzinsen: Wie sind die Konditionen?

