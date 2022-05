Immobilienmarkt Höchste Mietrendite im Thüringer Osten: Wo sich eine Immobilieninvestition noch lohnen kann

Die Mieten steigen mittlerweile weniger stark als die Kaufpreise von Immobilien. Eine aktuelle Studie zeigt, wo es für Investoren noch am meisten Rendite gibt.

Einer aktuellen Analyse zufolge wies die Stadt in Ostdeutschland 2021 die höchste Mietrendite der 200 größten Städte in Deutschland auf. Die Weiße Elster in Gera

Frankfurt Ostdeutschland hat heutzutage nicht gerade den Ruf als Goldgrube für Immobilieninvestoren. Zu viele haben dort nach der Wende viel Geld verloren, zu schlecht sind die Aussichten, dort einen finanzkräftigen Mieter zu finden. Darüber hinaus sind viele Immobilien in einem schlechten Zustand, vor allem in Zeiten, in denen an Gebäude höhere Anforderungen im Kampf gegen den Klimawandel gestellt werden.

Doch wer sich davon nicht abschrecken lässt, kann gerade in Städten wie Gera oder Zwickau eine respektable Rendite mit der Vermietung von Immobilien einstreichen, zeigt eine Auswertung des Hamburger Vergleichsportals Baufi24 für das vergangene Jahr, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt.

