Mietwohnungen werden wieder attraktiver: für Mieter – aber auch für Investoren. Wo in Deutschland sich die höchste Rendite mit Mieten erzielen lässt.

Frankfurt Der Mietmarkt rückt wieder in den Fokus: Weil unklar ist, wie sich die Immobilienpreise in Deutschland in naher Zukunft entwickeln, setzen viele Interessenten, aber auch Investoren auf Mietwohnungen. Makler und Wohnungsunternehmen berichten, dass sie mehr Anfragen nach Mietobjekten erhalten – und die Mieten ziehen bereits an.

„Mieten vor allem für neu zu vermietende Objekte werden aufgrund der Inflation nach oben gehen“, prognostiziert Tomas Peeters, Chef des Hamburger Baufinanzierungsvermittlers Baufi24.

Seiner Meinung nach ist der Immobilienmarkt in Bewegung – und das dürfte dann auch Folgen auf die Mietrendite haben, die man mit der Investition in eine Mietwohnung erzielt.

Immobilien als Kapitalanlage: Welche Mietrenditen sich erzielen lassen, zeigt eine Studie von Baufi24

