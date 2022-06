Immobilienmarkt Leipzig wächst weiter – aber die Skepsis auch

Leipzig Am Roßplatz südlich der Leipziger Innenstadt herrscht Markttreiben an diesem Juninachmittag, der 115 Meter hohe Rathausturm, ein Wahrzeichen der Stadt, ragt derweil mächtig und unbewegt aus einem Busch hervor. Ein paar Schritte weiter: ein gepflasterter Weg, eine grobschlächtige Kiesfläche, ein Teerplatz, eingezäuntes Brachland. Kurz: der Wilhelm-Leuschner-Platz.

Das rund sechs Hektar große Areal im Stadtbezirk Mitte bildet den Übergang von der Leipziger City zur Südvorstadt. Während des Zweiten Weltkriegs zerstörte ein Luftangriff die einstige Bebauung. Seitdem ist hier nie wieder viel passiert. Der Platz sei „vorwiegend eine innerstädtische Park- und Brachfläche“, heißt es vom Stadtplanungsamt. „Ab und an finden im westlichen Bereich Veranstaltungen und Feste statt“, sagt Amtsleiterin Brigitta Ziegenbein. „Das war es dann.“

Aber nicht mehr lange: Bis 2026 soll hier ein „lebendiges Stadtquartier“ mit Büro-, Einzelhandels- und Wohnflächen entstehen. Der Bebauungsplan steht bereits. Ziegenbein breitet ihn vor Ort auf dem Teer aus, deutet dann in verschiedene Himmelsrichtungen: hier eine Markthalle, da ein Universitätsgebäude, dort ein Wohnturm. Eine gläserne Unterführung, die derzeit noch Graffiti zieren, soll dann den Blick auf ein Museum freigeben.

Park- und Brachland in bester Lage. Wilhelm-Leuschner-Platz südlich von Leipzigs Stadtkern

Dass dafür eine der letzten naturbelassenen Flächen in der Leipziger Innenstadt weichen muss, stößt nicht nur auf Begeisterung. Der Leipziger Naturschutzbund protestiert seit Jahren gegen die Bebauungspläne. Man habe immer wieder den Dialog mit der Stadt gesucht, schallte es durch das Megafon der Protestierenden, als vor einem Jahr die ersten Bäume am Platz gefällt wurden. Doch die Antwort der Stadt sei stets die gleiche geblieben: „Leipzig wächst, Leipzig braucht Neubauten.“

Tatsächlich ist die sächsische Großstadt in den vergangenen zehn Jahren rasant gewachsen: von 510.000 Einwohnern 2011 auf 610.000 im letzten Jahr. Jahrelang lag Leipzig bei der Bevölkerungsentwicklung an der Spitze der deutschen Großstädte. Dementsprechend sank die Leerstandsquote in den letzten zehn Jahren von 8,3 auf 2,7 Prozent.

Inzwischen ist die steile Wachstumskurve wieder etwas abgeflacht. Mehrere Jahre in Folge lag der Bevölkerungszuwachs nurmehr bei etwa 0,1 Prozent. Gebaut aber wird in Leipzig mehr denn je – und die Preise steigen vor allem im Zentrum weiter an, wie die aktuelle Trendviertel-Erhebung von vdp Research für das Handelsblatt zeigt. Die Frage ist nur, wie lange das noch so weitergeht.

„Ich glaube, dass sich die Zuwanderung künftig verhalten entwickeln wird, nicht mehr in den großen Sprüngen der letzten Jahre“, prognostiziert Kerry Brauer, Leiterin des Instituts für immobilienwirtschaftliche Studien in Leipzig. Die Krux dabei: „Es wächst die Diskrepanz zwischen der Preisentwicklung, die für Immobilieninvestoren notwendig ist, und der Kaufkraft, die hier noch weit unter dem Niveau in vergleichbaren westdeutschen Städten liegt.“

Denn das durchschnittliche verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in Leipzig war im April mit 19.574 Euro mehr als 4.100 Euro geringer als der Bundesdurchschnitt. Die Kauf- und Mietpreise für Immobilien steigen weit schneller als die örtliche Kaufkraft an – auch wenn laut Mietspiegel im Juni 2022 der Quadratmeterpreis mit 8,94 Euro noch immer unter dem bundesweiten Durchschnitt von 10,82 Euro liegt.

Die höchsten Preissteigerungen für Eigentumswohnungen verbuchte in den letzten Jahren das Leipziger Zentrum – das galt auch 2021, wie die aktuelle Trendviertel-Erhebung von vdp Research zeigt. Für die Auswertung analysiert die Tochter des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken (vdp) reale Kaufpreise und Mieten für Eigenheime und Eigentumswohnungen. An der Spitze beim Preisniveau für Eigentumswohnungen lag mit 4500 Euro pro Quadratmeter demnach der Stadtteil Zentrum-Süd – den künftig auch der neu gestaltete Wilhelm-Leuschner-Platz zieren soll. Ebenfalls mit Blick auf die Preisänderungsrate für Neuvertragsmieten führte der Stadtteil mit plus fünf Prozent im letzten Jahr.

Angesichts seiner reizvollen Lage sei es „eigentlich kaum zu glauben, dass dieser Platz so lange nicht erschlossen wurde“, sagt Stadtplanerin Ziegenbein. Doch auch wenn für Wohnimmobilien hier lukrative Preise erzielt werden könnten: „Es sollen hier vor allem öffentliche Gebäude und bezahlbare Wohnungen entstehen, keine überteuerten Trendapartments“, sagt sie. Es sei „dem Stadtrat ganz wichtig, dass hier keine privaten Investoren tätig werden“.

Eine Reihe von Neubauprojekten in Leipzig

Davon gibt es bereits viele in Leipzig – vor allem nördlich und südlich der Innenstadt. Denn an Neubauprojekten mangelt es in der sächsischen Großstadt nicht: Allein rund um den Bayerischen Bahnhof im Süden sollen bald schon 1600 Wohnungen entstehen, am Eutritzscher Freiladebahnhof im Norden 2100 weitere. Dort wird den Planungen zufolge in den kommenden Jahren gar ein ganzer Stadtteil aus dem Boden gestampft, zwei Schulen, mehrere Kitas und sechs Hektar Parkfläche inklusive.

Wirklich hip geht es derweil anderswo zu. Wer zu Leipzigs Szenevierteln wollte, musste jahrelang nur einer einzigen, belebten Straße folgen: der Karl-Liebknecht-Straße, im Volksmund „Karli“ genannt. Sie beginnt wenige Meter südlich vom Wilhelm-Leuschner-Platz, führt – zweieinhalb Kilometer lang – vom Musikerviertel über die Südvorstadt bis nach Connewitz.

Allerdings: Der letztgenannte Stadtteil, noch im vergangenen Jahr prominent vertreten, ist 2022 aus der Trendviertel-Auflistung von vdp Research verschwunden. „Jahrelang galt das südliche Ende der Karl-Liebknecht-Straße als das angesagteste Viertel der Stadt“, erläutert Immobilienökonomin Brauer. Inzwischen aber habe sich Leipzigs „hippe Zone“ nach Westen verlagert. Was früher Connewitz gewesen sei, sei jetzt Plagwitz/Lindenau.

Mit den Künstlern in Plagwitz fing alles an. Karl-Heine-Straße im Westen Leipzigs

Die beiden Stadtteile, die westlich von Leipzigs Zentrum fließend ineinander übergehen, haben in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Das gilt besonders für Lindenau. Lindenau sei „die Schmuddelschwester des hippen Plagwitz“, erklärte Andreas Koengeter vom Immobilienverband IVD noch 2014. Inzwischen haben sich die Kauf- und Mietpreise für Immobilien in den beiden benachbarten Stadtteilen weitgehend angeglichen. Und auch Plagwitz selbst hat preislich seither ordentlich zugelegt. Allein im letzten Jahr bei Eigentumswohnungen um knapp 13 und bei Neuvertragsmieten um 5,5 Prozent.

„Die Initialzündung für diese Entwicklung war ganz klar die Baumwollspinnerei“, erklärt Wohnungsmarktforscherin Brauer. Von 2002 bis 2012 wurden Teile des einstigen Werksgeländes am Rande von Lindenau saniert und zu einem Zentrum für zeitgenössische Kunst umgebaut. „Mit der Ansiedlung eben jener Künstler und vieler Studenten fing im einst industriell geprägten Plagwitz alles an“, sagt Brauer.

„Noch vor sechs, sieben Jahren war die Nachfrage in dieser Lage sehr gering“, erzählt Sven Butterling, der seit 14 Jahren als Immobilienmakler in Leipzig tätig ist. Er selbst habe seinerzeit jedem davon abgeraten, in Lindenau zu investieren. Heute ärgert er sich darüber. Und er will es an anderer Stelle besser machen: östlich von Leipzigs Zentrum, dort „wo es noch das riesige Potenzial gibt, das in anderen Ortsteilen bereits ausgeschöpft ist“, wie er sagt.

Methode und Auswertung Datenbasis Für die Trendviertel-Erhebung des Handelsblatts wurden die realen Kaufpreise für Eigenheime und Eigentumswohnungen sowie die marktüblichen Mieten in den jeweiligen Städten herangezogen. Die Daten stammen von mehr als 600 Kreditinstituten, die Immobilienkäufe und -entwicklungen finanzieren. Das Analysehaus vdp Research wertete die Daten für jeden einzelnen Postleitzahlbereich in den ausgewählten Städten exklusiv für das Handelsblatt aus. Auswertung vdp Research wendet bei der Datenanalyse aufwendige statistische Verfahren an, um Unterschiede zwischen den konkret von Banken bewerteten Objekten etwa aufgrund ihrer Qualität, des Baujahrs und der Lage herauszurechnen. Analysiert wird außerdem die räumliche Beziehung zwischen den Immobilien: Berücksichtigt wurde, dass benachbarte Objekte oft große Ähnlichkeiten aufweisen, da sie sich gegenseitig beeinflussen. Mit zunehmender räumlicher Distanz wird diese Ähnlichkeit dann geringer. Dieser statistische Ansatz ermöglicht es, Preise unabhängig von Stadtteilgrenzen zu beurteilen. Ergebnisse Die Trendviertel bilden jene Stadtteile ab, in denen die Preise für Wohnungen oder Häuser in den Jahren 2018 bis 2021 stärker gestiegen sind als im Durchschnitt der jeweiligen Stadt. In den Tabellen werden die fünf Trendviertel mit den höchsten Preis- und Mietsteigerungsraten des vergangenen Jahres genannt.

Butterling selbst lebt seit 15 Jahren mit seiner Frau östlich vom Stadtzentrum. Nun hat ihn ein Berliner Immobilienvermarkter beauftragt, Neubauwohnungen im östlichen Stadtteil Volkmarsdorf zu vermarkten. Es handelt sich um zwei siebengeschossige Gebäude mit Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen, fußläufig nicht einmal 20 Minuten vom Stadtkern entfernt.

Trotz dieser auf den ersten Blick guten Lage läuft der Abverkauf aber nur schleppend an, muss sich Butterling eingestehen. Das Problem: Das Neubauprojekt befindet sich direkt an der Eisenbahnstraße. Und die tauchte in Medienberichten in der Vergangenheit immer wieder in Zusammenhang mit Kriminalitätsfällen auf, galt zeitweise gar als die vermeintlich „gefährlichste Straße Deutschlands“. Butterling berichtet dementsprechend: „Sobald die Leute diese Gegend hier googeln, sind sie meist nicht mehr interessiert.“

Dennoch ist er sicher: Die Zeit des Leipziger Ostens werde kommen. „Die Lage hier ist zu gut, damit das nicht passiert.“ Und schon jetzt passieren hier viele Dinge, die man noch vor ein, zwei Jahren allenfalls südlich oder westlich vom Zentrum verortet hätte. Zumindest sind die Eigentumswohnungen, die Butterling vermarktet, nicht das einzige Neubau- oder Sanierungsprojekt, das einem derzeit in Volkmarsdorf begegnet. Unweit von der Eisenbahnstraße entsteht gerade etwa ein großer Schulcampus, der schon 2023 eine Oberschule und ein Gymnasium behausen soll.

Der Eisenbahnstraße östlich vom Stadtzentrum eilt ein schlechter Ruf voraus. Sanierungsbau in Leipzig-Volkmarsdorf

Es gebe zwar noch immer Vorbehalte gegen Volkmarsdorf, dennoch hätten „die Stadtteile, die östlich unmittelbar ans Stadtzentrum angrenzen, großes Potenzial“, meint auch Immobilienökonomin Brauer. Bereits jetzt sei der Bereich östlich vom Stadtkern zunehmend bei Studierenden angesagt, „die ihn positiv neu besetzen“.

Ob es für Leipzig-Volkmarsdorf wirklich zum nächsten Plagwitz/Lindenau reichen kann, hänge jedoch ganz davon ab, „wie sich Leipzig insgesamt und das Bevölkerungswachstum in der Stadt“ weiterentwickle, sagt Brauer. Erst einmal jedenfalls bleibe der Markt für Neubauwohnungen im Leipziger Osten wohl spärlich.

„Die Marktsituation momentan ist schwierig“, sagt Brauer. In Zeiten steigender Baupreise müsse eben auch ein hoher Verkaufspreis für Immobilien verlangt werden. „Und im hochpreisigen Segment gibt es ja auch noch eine ganze Menge Wohnungen in angesagteren Leipziger Stadtteilen in der Pipeline.“

Erstpublikation: 22.06.22, 04:19 Uhr.