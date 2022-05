Immobilienmarkt Vorkaufsrecht für Kommunen: Das kommt jetzt auf Mieter und Vermieter zu

Das Bauministerium will gegen den Widerstand der FDP für Gemeinden wieder ein Vorkaufsprivileg einführen. Was das für den Markt und Betroffene bedeutet.

Berlin hat in den vergangenen Jahren am meisten von allen Städten vom Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht. (Foto: DPA) Berliner Wohnhaus

Düsseldorf Immobilien in bester Innenstadtlage sind bereits heute sehr begehrt. Käufer könnten im Wettbewerb um die besten Häuser jedoch bald wieder einen Konkurrenten mehr bekommen: die Städte und Kommunen selbst. Denn Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) plant eine Neuauflage des gekippten kommunalen Vorkaufsrechts, wie ein vorgelegter Gesetzesentwurf zeigt.

Ein umstrittenes Instrument im Kampf um günstigere Mieten kehrt damit zurück. In den letzten Jahren zählte das Vorkaufsrecht zu einer beliebten Maßnahme von Kommunen und Städten, um regulierend in den Wohnungsmarkt einzugreifen.

Doch im vergangenen November kippte das Bundesverwaltungsgericht die in vielen Großstädten übliche Praxis, beim Verkauf von Grundstücken oder Häusern in Milieuschutzgebieten einzuschreiten und diese selbst zu erwerben. Das Gericht entschied, man dürfe nicht generell die Annahme zugrunde legen, dass der andere Käufer die Mieter verdrängen könnte. Die SPD wagt nun jedoch einen neuen Anlauf für ein Gesetz. Was bedeutet die geplante Wiedereinführung? Darauf sollten sich Mieter und Vermieter einstellen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen