Immobilienmarkt Zinswende: Diese Kostenfalle lauert jetzt beim Wohnungskauf

Die Europäische Zentralbank wird im Juli die Leitzinsen anheben. Der Schritt hat weitreichende Konsequenzen für die Kalkulation von Immobilienkäufern.

Zahlten Bauherren im September 2021 für einen Kredit mit zehnjähriger Zinsbindung noch 0,85 Prozent Zinsen, liegt der Durchschnittszins für zehnjährige Darlehen derzeit bei 3,1 Prozent. (Foto: dpa) Neubauten München

Frankfurt David Schmitt ist Immobilienmakler und damit quasi beruflich einem gewissen Grundoptimismus verpflichtet. Doch selbst der Managing Director des Großmaklers Engel & Völkers in Frankfurt macht keinen Hehl daraus, dass sich die Stimmung am Markt zu drehen beginnt. „Die Preise in Frankfurt entwickeln sich derzeit generell seitwärts, der steile Preisanstieg ist gestoppt“, räumt er unumwunden ein.

Viele Kunden seien infolge des Ukrainekriegs, des starken Anstiegs der Bauzinsen und der Zinswende der Notenbanken verunsichert. Als Reaktion darauf verändert sich der Preistrend auf dem Immobilienmarkt, der in den vergangenen Jahren in Metropolen wie Frankfurt vor allem nur eine Richtung kannte: weiter aufwärts.

Immobilienfinanzierung: Zinserhöhungen bestimmen den Immobilienmarkt

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen