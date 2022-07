Immobilienpreise „Die Korrektur steht bevor“: Warum dem US-Häusermarkt ein Domino-Effekt droht

Die steigenden Leitzinsen schrecken Hauskäufer ab, belasten Hypothekenbanken und Bauunternehmen. Doch so schlimm wie 2008 dürfte die Immobilienkrise nicht werden.

Hohe Immobilienpreise und steigende Hypothekenzinsen machen den Hauskauf für immer mehr US-Bürger unerschwinglich. (Foto: Photodisc/Getty Images) Verkaufsschild vor einem Haus in den USA

Denver Michelle Mason kann sich noch gut an die Worte ihrer Maklerin erinnern. „In diesem Markt müsste ich schnell sein, hat sie immer gesagt. Denn wenn der Sommer kommt, dann würde alles nur verrückter“, erinnert sich die Grafikdesignerin, Anfang 30, die ihren richtigen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will.

Also schlugen sie und ihr Freund schließlich zu. Sie kauften ein Haus, das eigentlich etwas teurer war als geplant, in einem Vorort von Denver, Colorado, der weiter weg von ihrer Arbeit, ihren Freunden und der Innenstadt ist, als gehofft. Und dann auch noch in einer windigen Ecke, was das Risiko von Bränden erhöht. „Aber immerhin, es ist ein Haus in einem heiß gelaufenen Markt. Und wir haben gedacht, das sei unsere einzige Chance“, erzählt die Grafikdesignerin.

