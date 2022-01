Impfquote So hoch ist die Corona-Impfquote in Deutschland und weltweit 2022

Die Impfkampagne läuft wieder auf Hochtouren. Doch wie hoch ist die Impfquote hierzulande aktuell? Ein Überblick der wichtigsten Zahlen.

Düsseldorf Die Impfkampagne gegen das Coronavirus läuft seit Ende Dezember 2020. Ziel ist es, Covid-19 einzudämmen und wieder zur Normalität ohne Hygienemaßnahmen zurückzukehren. Doch verschiedene Virus-Mutationen und Lieferengpässe der Impfstoffe haben zunächst die Impfkampagne verzögert. Im internationalen Vergleich hing Deutschland anfangs hinterher. Dann stieg das Tempo. Zu Spitzenzeiten wurden knapp eine Millionen Corona-Impfungen pro Tag gespritzt.

Auch seit dem Herbst 2021 läuft die Impfkampagne wieder auf Hochtouren. Grund dafür ist die Booster-Impfung mit Biontech und Moderna. Aber auch viele Ungeimpfte ändern ihre Meinung und lassen sich spritzen. Doch wie hoch ist die Impfquote in Deutschland? Warum impfte Deutschland so langsam? Welche Impfstoffe sind vorhanden und welches Land hat weltweit aktuell die höchste Corona-Impfquote?

Alle wichtigen Fragen und Antworten zum Thema Impfquote auf einen Blick.

Die Corona-Impfquote in Deutschland und weltweit – der aktuelle Stand

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Seit wann läuft die Corona-Impfkampagne in Deutschland?

Die Impfkampagne gegen Covid-19 läuft in Deutschland seit dem 27. Dezember 2020. Mittlerweile haben mehr als 74 Prozent der Deutschen mindestens eine Erstimpfung erhalten.

Was bedeutet die Impfquote?

Die Impfquote ist der Anteil der Menschen innerhalb der Bevölkerung, der bislang gegen Covid-19 geimpft wurde. Hier gibt es jedoch zwei unterschiedliche Impfquoten:

Die Impfquote mit Menschen mit der Erstimpfung. Eine Impfquote, die anzeigt, wie viele Menschen bereits zwei Impfdosen gespritzt bekommen haben und somit vollständig gegen Covid-19 geimpft sind.

Warum gibt es zwei Impfquoten?

Es gibt zwei Impfquoten, weil die Impfung gegen Corona ein sogenanntes Doppelvakzin ist. Das heißt, Menschen, die nur eine Erstimpfung erhalten haben, haben keinen vollständigen Impfschutz. Erst nach der Zweitimpfung ist die Impfung komplett.

Deswegen ist die Quote der Zweitimpfungen relevanter und aussagekräftiger.

Booster-Impfung: Wieso braucht es eine Auffrischungsimpfung?

Infektionsdaten sowie diverse Analysen und klinische Studien zeigen, dass die Schutzwirkung der Impfungen von Biontech, Astazenenca und Moderna im Zeitverlauf deutlich abnimmt. Deswegen sind alle ab 18 Jahren dazu aufgerufen, ihren Impfschutz aufzufrischen. Wer mit Biontech, Moderna oder AstraZeneca geimpft ist, kann nach drei Monaten eine weitere Spritze erhalten. Wer mit der Einmalimpfung von Johnson und Johnson immunisiert wurde, kann bereits vier Wochen nach der Erstimpfung eine zweite Spritze bekommen. Bisher haben 34,6 Millionen Personen in Deutschland eine Auffrischungsimpfung erhalten. (Stand: 07. Januar 2022)

Wie hoch ist die Corona-Impfquote in Deutschland aktuell?

Aktuell haben 61,9 Millionen Personen in Deutschland mindestens die Erstimpfung erhalten. Davon sind 59,6 Millionen Personen vollständig geimpft, weil sie auch die Zweitimpfung gespritzt bekommen haben.

Die Impfquote der Gesamtbevölkerung in Deutschland liegt damit aktuell bei 71,6 Prozent. Dies bezieht sich auf den Anteil der vollständig geimpften Personen. 74,5 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland haben eine Erstimpfung erhalten.

Die aktuellen Corona- Zahlen des RKIs stehen zum Download bereit.

Das Bundesministerium für Gesundheit fasst alle Impfungen in einem Dashboard zusammen.

In welchem Bundesland ist die Corona-Impfquote aktuell am höchsten?

Bremen und das Saarland liegen in Deutschland aktuell bei der Corona-Impfquote vorn. In Bremen liegt die Impfquote aktuell bei 87,7 Prozent. Im Saarland liegt die Quote derzeit bei 80,6 Prozent. Schlusslicht ist Sachsen mit einer aktuellen Corona-Impfquote von 63,5 Prozent. Diese Werte beziehen sich auf Personen, die mindestens die Erstimpfung erhalten haben. (Stand: 7. Januar 2022)

Was bedeutet Herdenimmunität?

Der Begriff hat mehrere Bedeutungen. In der Corona-Debatte in Deutschland ist in der Regel gemeint, dass ausreichend viele Menschen nach Impfung oder durchgemachter Infektion immun geworden sind, um die Ausbreitung des Erregers stark abzubremsen.

Die Vorstellung ist, dass das Virus dann weniger zu den noch anfälligen Menschen gelangt. Von einem solchen Schutz durch Gemeinschaft würden etwa Menschen profitieren, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Dass das Virus aber je ausgerottet werden kann, gilt inzwischen als unwahrscheinlich.

Dem Schweizer Online-Magazin „Republik“ sagte der Charité-Virologe Christian Drosten Anfang Juni: „Das war von Anfang an ein Missverständnis, wenn man das so aufgefasst hat, dass Herdenimmunität bedeutet: 70 Prozent werden immun – egal jetzt, ob durch Impfung oder Infektion -, und die restlichen 30 Prozent werden ab dann keinen Kontakt mehr mit dem Virus haben.“

Mehr zum Thema:

Doch das ist ein Fehlschluss. „Auch dann wird es noch Infektionen geben. Aber es ist davon auszugehen, dass bei einer Immunität von weit über 80 Prozent schwere Verläufe und Todesfälle zum großen Teil verhindert werden“, erklärte eine RKI-Sprecherin. Unter anderem RKI-Chef Lothar Wieler mahnte: Wer sich gegen eine Impfung entscheide, der werde sich früher oder später anstecken.

Wie viele Geimpfte und Genesene braucht es für die Herdenimmunität?

Darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort. Wie hoch die Rate sein muss, unterscheidet sich je nach Krankheit. Bei den hochansteckenden Masern etwa gelten 95 Prozent als Schwellenwert. Bei Corona bezifferten Experten den Anteil seit dem Frühjahr 2020 zunächst auf etwa zwei Drittel der Bevölkerung. Zugrunde lag die Annahme, dass ein Infizierter im Schnitt drei Menschen ansteckt, wenn keine Maßnahmen in Kraft sind und niemand immun ist.

Doch dann kamen ansteckendere Virusvarianten: Infizierte mit der Variante Alpha stecken im Schnitt mehr Menschen an als Infizierte mit Vorgängervarianten. Daher spricht etwa der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, mittlerweile von einem Ziel von über 80 Prozent Geimpften und Genesenen, um weitgehend auf Maßnahmen und Regeln verzichten zu können und die Zahl der Ansteckungen pro Infiziertem (R-Wert) dennoch unter 1 zu halten.

Bei der Delta-Variante sieht es wiederum anders aus. Hier gehen Immunologen von einer Schwelle von 85 bis 90 Prozent aus. Das Ziel der Regierung war es, bis zum Herbstanfang am 21. September möglichst 70 Prozent der Bevölkerung zweimal zu impfen. Dieses Ziel wurde verfehlt. Nun bestimmt die Omikron-Variante das Infektionsgeschehen.

Wie viele Impfdosen wurden bislang an Deutschland ausgeliefert?

Bis zum 2. Januar 2022 wurden insgesamt 171,6 Millionen Impfdosen an Deutschland geliefert. Von den gelieferten Impfdosen stammen 123,4 Millionen Impfdosen vom Hersteller Biontech und Pfizer. 14,4 Millionen Impfdosen kommen vom Hersteller AstraZeneca, 28,4 Millionen Dosen von Moderna und 5,3 Millionen Impfdosen von Johnson & Johnson.

In welchem Land ist die Impfquote weltweit am höchsten?

Die höchste Impfquote haben laut Our World in Data die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Impfquote liegt dort aktuell bei 98,9 Prozent. Es handelt sich hier um die Zahl der Erstimpfungen bis zum 6. Januar 2022.

Als zweitschnellstes Land gilt aktuell Cuba mit einer Corona-Impfquote von knapp 93 Prozent. Zieht man die Impfquote der vollständig geimpften Personen heran, sind ebenfalls die Vereinigten Arabischen Emirate weltweit führend. Hier liegt die Impfquote der vollständig Geimpften derzeit bei 91,4 Prozent.

Warum war Deutschland bei der Impfung anfangs so langsam?

Deutschland hat beim Impftempo aufgeholt. Die anfänglichen Probleme haben unterschiedliche Gründe. Dazu gehören unter anderem:

Debatte um AstraZeneca: Erst sollte der Impfstoff nur an Jüngere gespritzt werden, nun nur an Menschen ab 60 Jahren.

Erst sollte der Impfstoff nur an Jüngere gespritzt werden, nun nur an Menschen ab 60 Jahren. Zu wenig Impfdosen : Die Bundesregierung hat für eine schnelle Impfung der deutschen Bevölkerung noch nicht genügend Impfstoff.

: Die Bundesregierung hat für eine schnelle Impfung der deutschen Bevölkerung noch nicht genügend Impfstoff. Fax statt Email: Deutschland agiert in vielen Bereichen der Pandemiebekämpfung weitgehend analog und nicht digital. Stift, Zettel und Fax sind in vielen Kommunen noch unerlässlich bei der Nachverfolgung von Kontakten und der Meldung von Fallzahlen. Viel Zeit und Arbeitskraft gehen dabei verloren, Daten zum Infektionsgeschehen händisch weiterzuleiten und in Excel-Tabellen einzutragen.

Deutschland agiert in vielen Bereichen der Pandemiebekämpfung weitgehend analog und nicht digital. Stift, Zettel und Fax sind in vielen Kommunen noch unerlässlich bei der Nachverfolgung von Kontakten und der Meldung von Fallzahlen. Viel Zeit und Arbeitskraft gehen dabei verloren, Daten zum Infektionsgeschehen händisch weiterzuleiten und in Excel-Tabellen einzutragen. technische Schnittstellen fehlen: Eigentlich sollten bis Jahresende 90 Prozent der Gesundheitsämter an „Sormas“ angebunden sein, ein digitales System, das ein weitgehend automatisiertes Management der Kontaktpersonen von Infizierten erlaubt. Aktuell nutzen aber nur 95 der fast 400 Behörden das System.

Eigentlich sollten bis Jahresende 90 Prozent der Gesundheitsämter an „Sormas“ angebunden sein, ein digitales System, das ein weitgehend automatisiertes Management der Kontaktpersonen von Infizierten erlaubt. Aktuell nutzen aber nur 95 der fast 400 Behörden das System. Strenger Datenschutz: Auch der hohe Datenschutz in Deutschland kann als Grund für die langsame Impfung angeführt werden. Wegen angeblich zu strenger Datenschutzvorgaben wird beispielsweise der Nutzen der Corona-Warn-App immer wieder infrage gestellt.

Auch der hohe Datenschutz in Deutschland kann als Grund für die langsame Impfung angeführt werden. Wegen angeblich zu strenger Datenschutzvorgaben wird beispielsweise der Nutzen der Corona-Warn-App immer wieder infrage gestellt. Analoge Patientenakte: In zahlreichen Ländern wie etwa Israel sind digitale Patientenakten Standard. Daraus folgt die Organisation der Impfungen. Dadurch läuft der Prozess dort erheblich schneller ab als in Deutschland.

Welches Land in Europa hat aktuell die höchste Impfquote?

Innerhalb Europas steht laut Our World in Data Portugal mit einer Corona-Impfquote von aktuell über 89 Prozent auf dem ersten Rang. Die Daten beziehen sich dabei auf den 5. Januar 2021 und den Anteil der Bevölkerung, der vollständig geimpft ist.

In welchem Land wurden bislang nominal weltweit die meisten Menschen gegen Covid-19 geimpft?

Die meisten Menschen wurden bislang in Indien geimpft. Hier haben 620,9 Millionen Inder zwei Spritzen einer Corona-Impfung erhalten.

Mehr: Das könnten die Biontechs von morgen sein – Fünf deutsche Biotech-Hoffnungen der Investoren