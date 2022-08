Indexvorschau Hellofresh muss um seinen Platz im Dax bangen – auch andere frühere Hoffnungsträger stürzen ab

Die Hellofresh-Aktie hat seit ihrem Aufstieg in den Dax im vergangenen September fast zwei Drittel an Wert verloren.

Frankfurt Ein Schritt in Richtung Wachstumsindex. So hatten Investoren im vergangenen September die Aufstiege der Onlinefirmen Delivery Hero, Zalando und Hellofresh in den auf 40 Unternehmen erweiterten Dax begrüßt.

Doch die Kurse der Hoffnungsträger sind seit der Dax-Aufnahme unter dem Strich um 56 Prozent (Delivery Hero) bis 65 Prozent (Zalando und Hellofresh) abgestürzt. Der Essenslieferant Delivery Hero musste den Dax bereits im Juni wieder verlassen – nun muss der Kochboxenversender Hellofresh um seinen Dax-Platz bangen.

Das zeigt die aktuelle Rangliste für alle Indexmitglieder, die die Deutsche Börse am Mittwochabend veröffentlicht hat. „Stand jetzt würde Hellofresh zwar im Dax bleiben, aber die Abstiegsgefahr ist nicht zu vernachlässigen“, meinen dazu die Experten der Stifel Europe Bank.

Die Entscheidung über die Wechsel fällt die Deutsche Börse am 5. September. Davon, wie sich die Hellofresh-Aktie bis Ende August entwickelt, hängt ab, ob der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall den Aufstieg schafft.

Der Kurs der Rheinmetall-Aktie hat sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar verdoppelt. Das hat die Aktie auf Rang 35 der derzeit 247 deutschen Unternehmen katapultiert, die sich prinzipiell für die Aufnahme in einen Index eignen. Der Aufstieg klappt aber nur, wenn es auf der anderen Seite einen Abstiegskandidaten gibt.

Hellofresh liegt in der Juli-Rangliste auf Platz 46. Absteigen würde der Kochboxenversender erst ab Rang 48, weil es andernfalls zu viele Wechsel gäbe. Die Rangliste der Börse richtet sich nach dem Börsenwert der frei gehandelten Aktien im Streubesitz. Theoretisch liegen auch Siemens Energy und die Commerzbank auf Aufstiegsplätzen in die erste Börsenliga. Hier fehlt es aber auf der Gegenseite an Abstiegskandidaten.

Uniper steht als MDax-Absteiger fest

Interessant ist zudem: Die Aktie von Delivery Hero hat sich zuletzt so deutlich erholt, dass sie immerhin wieder auf Rang 37 der 40 Dax-Unternehmen notiert. Seit dem Abstieg in den MDax am 20. Juni stieg der Kurs um mehr als 40 Prozent.

Da seit der Dax-Reform im vergangenen September aber nur noch Unternehmen, die zwei Jahre in Folge einen operativen Gewinn erwirtschaftet haben, in die erste Börsenliga aufsteigen können, hat Delivery Hero wohl noch lange keine Chance auf einen Dax-Platz. Analysten rechnen damit, dass der Online-Essenslieferant frühestens im kommenden Jahr profitabel wird.

Im MDax der 50 größten Nebenwerte sind anders als im Dax zumindest einige Wechsel jetzt schon so gut wie ausgemacht. Der Abstieg des durch die Gaskrise in Bedrängnis geratenen Versorgers Uniper ist kaum zu vermeiden. Die Aktie von Deutschlands größtem Gasimporteur ist seit Ende Februar um mehr als 80 Prozent eingebrochen, und der Staat muss Uniper stützen.

Uniper ist von den Folgen des Ukraine-Kriegs wirtschaftlich schwer getroffen. (Foto: dpa) Versorger

Klarer Aufstiegskandidat in den MDax ist der US-Glasfaserspezialist Adtran Holdings, der den deutschen Netzwerkausrüster Adva Optical übernommen und Mitte Juli Adva im SDax ersetzt hat. Auch die Aktie des Autozulieferers Hella ist zuletzt so deutlich gestiegen, dass ihm der MDax-Platz kaum zu nehmen ist. Beide Unternehmen sind in der Rangliste so weit vorgerückt, dass auf der Gegenseite auf jeden Fall ein Unternehmen weichen muss.

Der Baukonzern Hochtief hat laut den Indexexperten von Stifel zumindest gute Chancen. Abstiegskandidaten im MDax sind der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr und der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties.

Nordex wird in den SDax zurückkehren

Im SDax der 70 kleineren deutschen Unternehmen gilt die Rückkehr des Windkraftanbieters Nordex als gesetzt. Dieser hatte den Index im Juli aus formalen Gründen verlassen müssen.

Wegen eines Hackerangriffs hatte das Hamburger Unternehmen die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen verschoben. Pünktliche Quartalszahlen sind indes eine Voraussetzung für den Verbleib in einem Index. Inzwischen hat Nordex geliefert, und auch der Aktienkurs stieg zuletzt wieder.

Noch viel deutlicher stieg die Aktie des SDax-Aufstiegskandidaten Energiekontor. Der Projektplaner gilt als Urgestein der grünen Branche. Auch die Aktien von Nordex und Energiekontor haben sichere Aufstiegsplätze in den SDax. Aus aktueller Sicht Platz machen müssten der Shoppingcenter-Betreiber Deutsche Euroshop und die Aareal Bank. Sie wären dann in keinem Index mehr notiert.

