Inflation Die Rückkehr der Euro-Krise: „Die Zinsanstiege sind dramatisch“

Vor Europa baut sich eine geldpolitische Welle auf. Die Gefahr für eine Euro-Krise ist zum Greifen nah. Die Staaten der Gemeinschaftswährung haben kaum noch Optionen.

Europas Geldpolitik steht vor der Wende – bald wird die EZB die Zinsen anheben. Die Angst vor einer erneuten Euro-Krise wächst. Europa in Ketten

Die EZB steckt im Dilemma: Um die Rekord-Inflation in Europa einzudämmen, soll nun im Juli die erste Zinserhöhung seit Jahren kommen. Die Programme zum Ankauf von Staatsanleihen enden. Doch die Risiken des Strategiewechsels sind groß.

Besonders die südlichen Länder wie Italien oder Spanien dürfte die Zinserhöhung treffen: Es wird immer teurer für die ohnehin verschuldeten Staaten, sich selbst zu finanzieren.

Die Ungleichheit zwischen den Ländern der Währungsunion sorgt für Probleme, für die es keine Ideallösung geben wird. In der derzeitigen Situation bleiben der EZB nur noch wenige Spielräume.

Die Stimmung ist so heiter wie das Wetter an jenem Donnerstag Anfang Juni in Amsterdam. Christine Lagarde betritt den Saal. Sie lächelt und wirkt noch freundlicher, noch zuvorkommender als sonst. Zum ersten Mal seit langer Zeit treffen sich die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Ratsmitglieder wieder live statt nur per Video zu einer ihrer Sitzungen.

