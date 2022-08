Kryptobank Guthaben, Überweisungen, Bitcoins: Was Kunden zur Pleite von Nuri wissen müssen

Die Berliner Kryptobank Nuri hat am Dienstag Insolvenz angemeldet. Sind die Guthaben der Kunden gefährdet? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Laut Nuri sind die Guthaben ihrer Kunden wegen der Insolvenz nicht in Gefahr. (Foto: Nuri) Schriftzug von Nuri

Frankfurt Die Berliner Kryptobank Nuri hat Insolvenz angemeldet. Das gab das Unternehmen am Dienstagnachmittag bekannt. Die Firma hatte zuletzt etwa 500.000 Kunden und verwaltete Ende April nach eigenen Angaben ein Gesamtvermögen von etwa 500 Millionen Euro. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Nuri-Insolvenz:

Was bedeutet die Insolvenz für Nuri-Kunden?

Laut Nuri sind die Guthaben ihrer Kunden wegen der Insolvenz nicht in Gefahr. Das gelte für Euro-Guthaben auf den Bankkonten, für die Kryptowährungen in den digitalen Geldbörsen und die digitalen Investmentvehikel Nuri Pots. „Auch während des Insolvenzverfahrens haben Nuri-Kunden weiterhin garantierten Zugang zu ihren Einlagen und können sie jederzeit in vollem Umfang abheben“, teilte Nuri mit.

