Kryptowährung Bitcoin-Experten glauben an Kurse von über 80.000 Dollar in diesem Jahr

Düsseldorf Nach dem jüngsten Rücksetzer des Bitcoin hat er die Marke von 40.000 Dollar gehalten. Jetzt orientiert sich der Kurs der ältesten und wichtigsten Kryptowährung wieder nach oben. Am Donnerstag notiert er laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap bei knapp 42.000 Dollar.

Experten sehen in diesem Jahr aber noch viel mehr Kurspotenzial – im Schnitt rechnen sie mit Höchstständen von 81.680 Dollar. Das geht aus einer Umfrage der Onlineplattform Finder.com hervor, die dafür 35 Fintech- und Kryptospezialisten nach ihrer Einschätzung des Marktes befragte.

Am optimistischsten ist dabei Ben Ritchie, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Digital Capital Management, mit einem Kursziel von 100.000 Dollar zum Jahresende. Er setzt auf die Funktion des Bitcoins als Wertaufbewahrungsmittel: „Da es ein unbegrenztes Angebot an Fiat-Währungen gibt, ist der beste Weg für Einzelpersonen und Institutionen, ihre Kaufkraft zu erhalten, in knappe Vermögenswerte wie Bitcoin zu investieren.“

Insofern sieht auch die Mehrzahl der Befragten in dem jüngsten Kursrücksetzer eine Kaufchance: Etwas mehr als zwei Drittel (67 Prozent) sind der Meinung, dass es jetzt an der Zeit ist, Bitcoin zu kaufen. Nur neun Prozent sehen einen guten Zeitpunkt, um auszusteigen.

Im Schnitt erwarten die Experten, dass der Kurs in diesem Jahr einen Höchststand von 81.680 Dollar erreicht – also deutlich über dem aktuellen Rekordhoch von knapp 69.000 Dollar aus dem November 2021. Bis zum Jahresende erwarten sie dann einen Rücksetzer im Schnitt bis auf 65.185 Dollar. Gegenüber dem gegenwärtigen Kurs wäre das aber noch immer ein Plus von mehr als 50 Prozent.

Die Kursziele sind allerdings kein Ausdruck unbegrenzten Optimismus. Im Vergleich zum Jahresanfang sanken die Prognosen um 15 Prozent. Langfristig sehen die Experten ohnehin für andere Kryptowährung mehr Potenzial.

Technologie-Experte Joseph Raczynski vom Medienkonzern Thomson Reuters glaubt: „Bitcoin ist eine Eintagsfliege. Im Moment dient er wirklich nur als eine weitere Währung, ähnlich wie ein Dollar, Euro oder Pfund. Andere Blockchains, die eine Vielzahl von Zwecken erfüllen, werden wahrscheinlich eine Chance haben, den Thron zu übernehmen“, sagte er.

Raczynski setzt stattdessen auf Ethereum: „Es kann als Geld dienen, hat aber eine Plattform geschaffen, die alle Vermögenswerte tokenisiert und eine massive Plattform für das Internet der Dinge schafft. Das ist potenziell viel größer als Bitcoin.“

Bitcoin: Kryptowährung Ethereum technisch im Vorteil

Auch John Hawkins, Dozent an der University of Canberra, sieht Ethereum gegenüber dem Bitcoin im Vorteil, weil es „einen stärkeren Anwendungsfall hat. Vor allem, wenn Ethereum jemals zu Proof of Stake konvertiert und damit umweltfreundlicher wird.“

Neue Bitcoins, aber auch andere Kryptowährungen werden im sogenannten „Schürf“- oder „Mining“-Prozess erstellt. Dieser Vorgang erfordert enorme Rechenleistung und damit Energie. Grund dafür ist das „Proof of Work“-Konzept, mit dem die Miner die Blockchain, also die Buchhaltung des Systems, fortschreiben. Beim alternativen „Proof of Stake“-Prozess wird nur ein Bruchteil der Energie verwendet.

Dieser Artikel erschien zuerst am 21.04.2022 um 14:02 Uhr.