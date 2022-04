Kryptowährung Fantom, Synthetix, Decentraland: Diese drei unbekannten Digitalwährungen wachsen besonders stark

Eine Auswertung zeigt, welche Digitalwährungen seit 2019 die größten Wachstumsraten aufweisen. Vorn liegen weder Bitcoin noch Ethereum und der Dogecoin.

Mit der Kryptowährung Mana können die NFTs gekauft werden. (Foto: Reuters) Non-Fungible Token

Düsseldorf Regulierungssorgen und steigende Zinsen setzen dem Kryptomarkt zu – stoppen können sie ihn bislang aber nicht. Die Marktkapitalisierung aller Digitalwährungen ist laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap seit Anfang 2019 von 130 Milliarden Dollar auf aktuell 1,9 Billionen Dollar gestiegen.

Die Kryptoplattform Cryptohead hat jetzt berechnet, welche Digitalwährung seit 2019 jährlich mit der stärksten Rate gewachsen ist. Vorne liegen dabei weder die größten Kryptowährungen Bitcoin oder Ethereum noch der vom Tesla-Chef Elon Musk unterstützte Dogecoin, sondern drei relativ unbekannte Coins.

In diesem Jahr fällt ihre Bilanz aber unterschiedlich aus. Hier die Übersicht:

Fantom (durchschnittliche Wachstumsrate 5044 Prozent)

Fantom ist keine reine Kryptowährung, sondern ähnlich wie Ethereum eine Smart-Contract-Plattform. Smart Contracts sind automatisch ablaufende kryptografische Verträge, mit denen beispielsweise Überweisungen in der Kryptowelt an die Erfüllung bestimmter Bedingungen geknüpft und in der Folge automatisiert getätigt werden. Zahlungen und Gebühren werden über die zugehörige Kryptowährung FTM abgewickelt.

