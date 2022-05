Kryptowährungen Binance-Chef Changpeng Zhao: Milliarden-Verluste ohne Reue

Der Chef der größten Kryptobörse hat enorme Summen verloren, trotzdem glaubt er an Bitcoin und Co. Regulierern verspricht er einen besseren Umgang.

Der Binance-Chef ist ein Idol der Kryptoszene. (Foto: Reuters) Changpeng Zhao

Hamburg In einer VIP-Lounge in der Hamburger Elbphilharmonie warten die „Binance Angels“ auf CZ. Den vollen Namen von Changpeng Zhao, dem Gründer und Vorstandschef der weltweit größten Kryptobörse Binance, nutzt hier niemand.

Als er endlich den Raum betritt, beginnt das Gedränge: Dutzende junge Männer und ein paar Frauen wollen ein Foto, Hände schütteln, einmal mit ihm sprechen. Im Hintergrund knallen Sektkorken, auf den Tischen stehen Schalen mit Austern bereit.

Die „Angels“ sind Freiwillige, die eigens aus verschiedensten Ländern anreisen, um das Team der Kryptobörse bei Messen wie der Digitalkonferenz OMR zu unterstützen, wegen der Zhao in Hamburg ist. Als Dankeschön nimmt sich ihr Idol ein bisschen Zeit für sie, später wird er noch ein Gruppenfoto bei Twitter und Instagram posten. „Germany is a very important market for us“, erklärt er seinem Besuch.

Terra-Crash führte zum Beben im Kryptomarkt

