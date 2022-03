Legalisierung Cannabis-Aktien: Diese Titel sind gerade besonders gefragt

Die USA könnten in dieser Woche Cannabis auf Bundesebene legalisieren. Welche Cannabis-Aktien gerade profitieren – und wie viel Potenzial Analysten sehen.

Eine Legalisierung auf US-Bundesebene dürfte die Geschäfte weiter antreiben. (Foto: Reuters) Cannabis-Pflanzen

Düsseldorf Die Aussicht auf eine landesweite Legalisierung von Marihuana in den USA hat eine Rally von Cannabis-Aktien ausgelöst. Der Branchen-ETF „Global X Cannabis“ legte in der vergangenen Woche an der Nasdaq um ein knappes Fünftel zu.

Auslöser für die steigenden Kurse waren Berichte der Portale „The Hill“ und „Marijuana Moment“. Demnach plant das US-Repräsentantenhaus, in der kommenden Woche über den „Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement Act“ (More) abzustimmen. Stimmen die Politiker für More, würde das Cannabis auf Bundesebene legalisieren.

Bislang ist Cannabis nur in einigen US-Bundesstaaten legalisiert. Den Berichten zufolge würde durch den Gesetzesentwurf Cannabis von der Liste der auf Bundesebene kontrollierten Substanzen gestrichen und würden die strafrechtlichen Sanktionen abgeschafft. Das Geschäft von Cannabis-Unternehmen dürfte davon profitieren.

Cannabis-Aktien: Welches Potenzial haben Tilray, Aurora, Aphira und Canopy?

Welche Aktien gerade besonders gefragt sind – und wie Analysten sie einschätzen. Ein kurzer Überblick:

