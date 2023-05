Adidas-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Adidas-Aktie?

Adidas lädt im Mai zur Hauptversammlung 2023. Es soll eine Dividende geben. Wir beantworten Ihnen alle wichtigen Fragen zur Adidas-Hauptversammlung 2023.

Wann ist die Adidas-Hauptversammlung 2023?

Der Sportartikelhersteller Adidas hält die Hauptversammlung am 11. Mai 2023 ab.

Wie hoch ist die Adidas-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 soll eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie ausgezahlt werden.

Wie hoch war die Adidas-Dividende 2022?

Für das Geschäftsjahr 2021 zahlte Adidas eine Dividende in Höhe von 3,30 Euro je Aktie aus.

Wann zahlt Adidas die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Sie wird demnach am 16. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt. Im Dividendenkalender finden Sie alle entsprechenden Termine von Unternehmen im Dax, MDax und SDax.

Wann notiert die Adidas-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Adidas-Aktie.

Bis wann muss ich 2023 Adidas-Aktien gekauft haben, damit ich eine Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Adidas-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung im Depot liegen.

Aktuelles zu Adidas

Nicht nur intern kriselt es bei Adidas. Auch die Stimmung aufseiten der Investoren ist gedrückt. Mehrere Fondsgesellschaften haben indes angekündigt, dem Konzernvorstand beim Aktionärstreffen am Donnerstag die Entlastung zu verweigern. Hintergrund sind die anhaltenden Probleme des Konzerns – von rückläufigen Erlösen in China über hohe Lagerbestände und mangelnde Profitabilität bis hin zum Bruch mit dem US-Skandalrapper Kanye West. Eine deutliche Besserung der Situation werde laut Insidern frühestens 2024, eher sogar erst 2025 zu sehen sein. So rechnet CEO Björn Gulden im laufenden Jahr weiterhin mit einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich. Dazu soll sich ein Betriebsverlust von bis zu 700 Millionen Euro reihen.

