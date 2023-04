 Airbus-Hauptversammlung 2023: Wie viel Dividende zahlt Airbus?

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat seine Hauptversammlung im April abgehalten. Alle Eckdaten zur Airbus-HV 2023.

Wann fand die Airbus-Hauptversammlung 2023 statt?

Die Airbus-Hauptversammlung wurde am Mittwoch, den 19. April 2023, abgehalten.

Wie hoch ist die Airbus-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 haben die Aktionäre mehrheitlich dem Dividendenvorschlag des Vorstands von 1,80 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie zugestimmt.

Wie hoch war die Airbus-Dividende 2022?

Für das Geschäftsjahr 2021 zahlte Airbus eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Stückaktie.

Wann wird die Dividende 2023 ausgezahlt?

Die Dividende ist am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 24. April 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Wann notiert die Airbus-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich dann um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Airbus-Aktie.

Aktuelles zu Airbus

Für das vergangene Jahr vermeldete der europäische Flugzeugbauer Airbus einen Rekordgewinn. So lieferte das Unternehmen in Summe 661 Flugzeuge an seine Kunden aus, für 2023 nahm der Konzern das Ziel von 720 Flugzeugen ins Visier. Gegenwärtig arbeitet Airbus eng mit der Esa, der europäischen Raumfahrtbehörde, zusammen. Hintergrund ist die ambitionierte Nasa-Mission Artemis, bei welcher mitunter Airbus an dem Bau eines Versorgungsmoduls in Bremen mitwirkt.

Mehr: Airbus verbucht Rekordgewinn – muss aber um seine Produktionsziele zittern