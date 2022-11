Die Titel des Onlinehändlers sind jahrelang konstant gestiegen. Nachdem die Entwicklung zuletzt schon stockte, droht sie jetzt zu kippen.

Der Onlinehändler rechnet mit einem schwachen Weihnachtsgeschäft. Das setzt die Aktie unter Druck. (Foto: dpa) Paket-Verteilzentrum des Onlinehändlers Amazon

Düsseldorf Die Amazon-Aktie hat ihren Kursverfall vorläufig gestoppt: Am Freitag schloss sie 1,9 Prozent im Plus. Zuvor war sie sieben Tage in Folge gefallen – die längste Verlustserie seit August 2019. Früher hätten Anlegerinnen und Anleger in einem solchen Rücksetzer beim weltweit größten Onlinehändler eine Einstiegschance gesehen. Doch das Börsenumfeld hat sich geändert.

Seit Jahresbeginn hat die Aktie 45 Prozent an Wert verloren, der Börsenwert sank dadurch um 773 Milliarden Dollar. Das ist mehr, als 495 der 500 Unternehmen im marktbreiten US-Index S&P 500 wert sind. Dadurch gerät eine der größten Erfolgsstorys an der Wall Street in Gefahr.

