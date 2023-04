Shop Apotheke schlägt in diesem Jahr alle anderen Aktien in Dax, MDax und SDax. Trotzdem klaffen die Bewertungen auseinander. Die Experten sind bei zwei Punkten uneins.

Die Online-Versandapotheken bedienen nur einen geringen Teil des Marktes für rezeptpflichtige Produkte. Durch das E-Rezept könnte der Anteil wachsen. Darauf hofft zumindest die Branche. (Foto: dpa) Medikamente in der Apotheke

Frankfurt Es ist paradox: Keine Aktie am deutschen Aktienmarkt läuft in diesem Jahr besser als die von Shop Apotheke. Die Titel des Online-Arzneimittelversenders stiegen seit Jahresbeginn um mehr als 100 Prozent. Gleichzeitig liegen bei kaum einem anderen Papier die Meinungen der Analysten so weit auseinander.

Alexander Thiel von der US-Investmentbank Jefferies erhöhte am Montag sein Kursziel von 140 auf 150 Euro. Bei dem aktuellen Kurs von 90 Euro spricht er der Shop-Apotheke-Aktie also fast 70 Prozent Kurspotenzial zu. Gleichzeitig stuften die Analysten der Credit Suisse und des Analysehauses Kepler Chevreux die Aktie zuletzt herab, das niedrigste Kursziel liegt bei 32 Euro – das entspräche einem Kursabsturz um mehr als 60 Prozent.

Diese Konstellation ist ungewöhnlich, zumal die Gründe für den Optimismus und die Skepsis bei den Analysten dieselben sind: die geplante Einführung des E-Rezepts in Deutschland sowie ein Joint Venture mit dem Schweizer Pharma-Dienstleister Galenica.

