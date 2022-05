Aktie unter der Lupe Nach dem AGI-Desaster: Wie Analysten die Allianz-Aktie einschätzen

Rechtliche Unsicherheiten in den USA überlagerten bei der Allianz zuletzt die Rekordgewinne und die hohe Dividende. Das könnte sich jetzt ändern.

Der Blick der Investoren richtet sich wieder auf das operative Geschäft. Auch hier gibt es Herausforderungen. Allianz-Logo

München Die große Mehrheit der Allianz-Aktionäre hat am vergangenen Dienstag aufgeatmet. Der Münchener Versicherer meldete an diesem Tag die Einigung mit US-Behörden im Streit um – wie man inzwischen weiß – betrügerische Hedgefonds-Strategien der Fondstochter AGI in den USA. Am Ende dürfte der finanzielle Schaden bei knapp sechs Milliarden Euro liegen.

„Die Höhe der Strafzahlungen ist empfindlich, aber verkraftbar“, wertet Steffen Weyl die teure Einigung in dem peinlichen Desaster. Er ist Fondsmanager der genossenschaftlichen Union Investment, dessen Haus im Moment rund 1,8 Prozent der Allianz-Aktien besitzt.

Mit der Einigung in den USA ist ein monatelanger Unsicherheitsfaktor ausgeräumt. Ist nun also angesichts von Rekordgewinnen, hohen Dividenden und regelmäßigen Programmen für Aktienrückkäufe der Zeitpunkt gekommen, die Allianz-Aktie zu kaufen?

