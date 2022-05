Aktien 120 Prozent Kurspotenzial? Shop Apotheke profitiert von Analystenkommentar

Die Aktie der Online-Apotheke gehörte zu einem Gewinner der Coronakrise – dann kam der Absturz. Ein Analyst sieht jetzt wieder Kurspotenzial.

Die Online-Apotheke Shop Apotheke will den stationären Händlern Konkurrenz machen. (Foto: imago images / Westend61) Mitarbeiterin in Apotheke

Düsseldorf Während sich am Montag der Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt fortsetzte, gab es auch wenige Gewinner – darunter Shop Apotheke. Am Montagnachmittag gehörte der SDax-Wert zu einem von nur sechs Gewinnern im 70 Unternehmen umfassenden Kleinwerteindex. Die Aktie des Onlinehändlers legte um bis zu 5,8 Prozent auf in der Spitze 93,30 Euro zu und pendelte sich dann rund ein Prozent im Plus ein bei knapp unter 90 Euro.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen