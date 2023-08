Aktien Britischer Marktforscher YouGov prüft Börsennotierung in den USA

Die US-Märkte seien besser darin, Unternehmen zu unterstützen, sagte der Verwaltungsratschef. Für London als Handelsplatz wäre der Abgang ein weiterer Rückschlag.

Möglich sei die Verlagerung der Erstnotiz von London nach New York oder ein Zweitlisting (Foto: Reuters) New Yorker Börse

Bangalore/München Nach der Übernahme einer Sparte der Nürnberger GfK erwägt der britische Marktforscher YouGov einen Börsengang in den USA. „Ich glaube, die Märkte dort sind besser darin, Firmen wie unsere zu unterstützen“, sagte Verwaltungsratschef Stephan Shakespeare der „Financial Times“.

Möglich sei die Verlagerung der Erstnotiz von London nach New York oder ein Zweitlisting. Bisher sei YouGov für ein Listing in den USA zu klein gewesen, sagte Shakespeare. Das habe sich mit der 315 Millionen Euro schweren Übernahme des „Consumer Panels“ der GfK geändert. Damit sei das Unternehmen über Nacht um 50 Prozent gewachsen. YouGov teilte am Montag mit, man prüfe alle Optionen, kurzfristig sei ein Listing in den USA aber kein Thema.

Shakespeare hatte sich vor kurzem vom Vorstandsvorsitz in den Verwaltungsrat zurückgezogen. Er hält mit seiner Familie acht Prozent an YouGov. An der Londoner Börse wird YouGov mit 1,1 Milliarden Pfund bewertet.

