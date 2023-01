Aktien Deka rechnet mit Rekord-Dividenden im Dax: 55 Milliarden Euro

Die Ausschüttungen kommen durch Rekordgewinne zustande, so die Fondsgesellschaft Deka. Insgesamt 29 von den 40 Dax-Unternehmen erwarten dieses Jahr höhere Dividenden.

Die Fondsgesellschaft Deka rechnet mit hohen Ausschüttungen.

München Die 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland werden ihren Aktionären nach Schätzungen der Fondsgesellschaft Deka für das abgelaufene Jahr so viel Dividende zahlen wie noch nie. Das Wertpapierhaus der Sparkassen erwartet Ausschüttungen von 54,9 Milliarden Euro, das wären 3,6 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse hervorgeht. Sonderdividenden, wie sie Volkswagen für den erfolgreichen Börsengang ihrer Tochter Porsche zahlt, sind darin nicht enthalten.

In dem Anstieg spiegelten sich Rekordgewinne nieder, erklärte Deka-Kapitalmarktexperte Joachim Schallmayer. Es sei „nur konsequent, die Aktionäre angemessen“ daran teilhaben zu lassen. Die Dividendenquote liege mit 37,2 Prozent noch unter dem langfristigen Durchschnitt (41 Prozent).

Von 29 Unternehmen aus dem Leitindex Dax erwartet die Deka in diesem Jahr höhere Ausschüttungen. Von den vier größten Dividendenzahlern kommen drei aus dem Automobilsektor. Mercedes, Allianz, BMW und Volkswagen stehen zusammen für mehr als ein Drittel der Dividendensumme im Dax.

