Aktien Oak Holdings will Vantage Towers von der Börse nehmen

Der neue Eigentümer des Betreibers von Funktürmen will alle Aktien übernehmen. Den verbliebenen Aktionären bietet er 32 Euro je Anteilsschein. Das entspricht fast dem aktuellen Kurs.

Bis November gehörte Vantage Towers zum Düsseldorfer Telekommunikationsunternehmen. (Foto: Bloomberg) Vodafone-Funkmast

Düsseldorf Die Aktien der Ex-Vodafone-Tochter Vantage Towers sollen nach nur etwas mehr als zwei Jahren an der Börse wieder vom Kurszettel verschwinden. Der Vorstand des Unternehmens habe mit dem neuen Eigentümer Oak Holdings einen Vertrag über den Rückzug von der Börse abgeschlossen, teilte das derzeit noch im MDax gelistete Unternehmen in der Nacht zum Dienstag in Düsseldorf mit. Den noch verbliebenen Aktionären würden deshalb 32 Euro je Anteil geboten.

Experten hatten diesen Schritt erwartet, nachdem Oak Holdings im November vergangenen Jahres die Übernahme von Vantage Towers angekündigt hatte. Hinter Oak Holdings stehen neben Vodafone selbst die Finanzinvestoren Global Infrastructure Partners (GIP) und KKR.

