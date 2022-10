Aktien Privatanleger entdecken die „Old Economy“ neu – Twitter-Aktie verliert an Rückhalt

Privatanleger haben zuletzt verstärkt zu Aktien von Bergbau- und Ölfirmen gegriffen. Die populärsten Favoriten bleiben jedoch gleich.

Aktien der „Old Economy“ im Fokus der privaten Anleger. (Foto: Reuters) Produktion bei Occidental Petroleum

Düsseldorf Klassische Industrieunternehmen rücken bei privaten Investoren aus Deutschland wieder stärker in den Fokus. Diese Anlegergruppe kaufte im dritten Quartal wieder Aktien, etwa von Bergbau- und Ölfirmen. Die allgemein beliebte Twitter-Aktie büßte hingegen an Popularität ein. Das zeigt eine Auswertung des Onlinebrokers Etoro.

Demnach befinden sich in der Liste der Einzelwerte, die zuletzt den größten globalen Zuwachs an Anlegern verzeichnet haben, mehrere klassische Industrietitel wie etwa die Erdölunternehmen Occidental Petroleum (plus 30 Prozent) und Total (23 Prozent) sowie die Bergbaufirma Rio Tinto (19 Prozent) und der Ölkonzern Chevron (elf Prozent).

