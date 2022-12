Das Wachstum im Euro-Raum schwächt sich 2023 aller Voraussicht nach stark ab. Welche Aktien trotzdem überdurchschnittlich gut laufen könnten.

Der Konzern hat eine hohe Preissetzungsmacht und profitiert davon gerade in Zeiten hoher Inflation. (Foto: Reuters) Pepsi-Flaschen

Köln Die Börse gilt als Abbild der Wirtschaft: Die meisten Aktien orientieren sich am Lauf der Konjunktur. Das sind die zyklischen, konjunkturempfindlichen Aktien.

Antizyklische Papiere hingegen entwickeln sich eher unterdurchschnittlich, wenn es mit der Wirtschaft bergauf geht. Doch sie laufen überdurchschnittlich gut in wirtschaftlich schwierigen Zeiten oder gar einer Rezession. Mit solchen Titeln können Anlegerinnen und Anleger also auch in schwachen Marktphasen ihr Depot stabilisieren.

Antizyklische Werte könnten vor allem 2023 an Bedeutung gewinnen. Luca Paolini, Chefstratege von Pictet Asset Management, erwartet, dass sich das globale Wachstum auf 1,7 Prozent verlangsamen wird – „wobei die meisten Industrieländer stagnieren und Europa sogar eine Rezession erleben könnte“, fügt er hinzu.

Antizyklische Aktien aus den Sparten Konsum, Pharma und Versicherung

