Aktien unter der Lupe VW, BMW und Mercedes sind laut Analysten unterschätzt – „Autoindustrie ist lebendiger als je zuvor“

Trotz Rekordgewinnen werden die deutschen Autobauer an der Börse abgestraft. Viele Analysten finden das absurd. Sie sehen die Konzerne selbst in Krisenzeiten gut aufgestellt.

Die Aktien der Autobauer gehören zu den Titeln im Dax, mit den niedrigsten Bewertungen. (Foto: Getty Images) Logos von Mercedes-Benz, Volkswagen und BMW

München, Düsseldorf Das Umfeld für die Aktien von VW, BMW und Mercedes wirkt düster. In der Autobranche fehlt es an Halbleitern und Batterien. Hinzu kommen hohe Inflation und steigende Zinsen, Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession. In Europa tobt Krieg, der Tonfall zwischen dem Westen und China wird schärfer.

„Wer nur aus der Makroperspektive auf die Autoindustrie blickt, sieht eine große Krise aufziehen“, erklärt Jürgen Pieper, Analyst beim Bankhaus Metzler. Bei genauer Betrachtung würden sich aber viele Risikofaktoren relativieren. „Die Autoindustrie ist lebendiger als je zuvor. Die Gewinne sind auf einem Rekordniveau und 2023 wird auch keine Branchenrezession kommen“, konstatiert der Kapitalmarktexperte.

