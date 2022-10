Aktiennotierung Linde will sich von der Frankfurter Börse zurückziehen

Das letzte Wort über die Entscheidung sollen die Aktionäre haben. Die Deutsche Börse würde mit dem Rückzug einen der schwersten Werte im Leitindex Dax verlieren.

München Der amerikanisch-deutsche Industriegase-Konzern Linde will sich von der Frankfurter Börse zurückziehen. Die doppelte Börsennotierung in New York und Frankfurt habe einen negativen Einfluss auf die Bewertung von Linde, erklärte der Vorstandschef des fusionierten Unternehmens, Sanjiv Lamba, am Montagabend zur Begründung.

Das letzte Wort sollen aber die Aktionäre haben. Die Aktie wird seit der Fusion der Münchener Linde AG mit der amerikanischen Praxair an beiden Börsen gehandelt, der Löwenanteil des Börsenhandels findet aber in New York statt.

Die Deutsche Börse würde mit dem Rückzug einen der schwersten Werte im Leitindex Dax verlieren. Der Konzern kommt auf einen Börsenwert von rund 145 Milliarden Euro.

