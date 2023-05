 Allianz-Hauptversammlung 2023: Wie viel Dividende zahlt die Allianz?

Die Allianz hält im Mai ihre ordentliche Hauptversammlung 2023 ab. Die Dividende erhöht sich. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur Allianz-HV 2023.

Wann ist die Allianz-Hauptversammlung 2023?

Die Hauptversammlung wird am 4. Mai 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Allianz-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022) schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 11,40 Euro je Aktie vor.

Wie hoch war die Allianz-Dividende 2022?

Die Dividende 2022 für das Geschäftsjahr 2021 betrug 10,80 Euro je Aktie.

Wann zahlt Allianz die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 9. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Im Dividendenkalender finden Sie alle Termine der Unternehmen im Dax, MDax und SDax.

Wann notiert die Allianz-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Bis wann muss ich 2023 Allianz-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Allianz-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung 2023, also am 4. Mai 2023, im Depot liegen.

Aktuelles zur Allianz

„Im Jahr 2022 erzielten wir den höchsten Umsatz und das höchste operative Ergebnis in unserer 133-jährigen Geschichte“, schrieb Konzernchef Oliver Bäte im jüngsten Geschäftsbericht. So standen im vergangenen Jahr trotz globaler Krisen ein Anstieg des Umsatzes um drei Prozent auf rund 153 Milliarden Euro und eine sechsprozentige Steigerung des operativen Ergebnisses auf 14,2 Milliarden Euro auf dem Papier der Allianz. Nach dem operativen Rekordgewinn im Jahr 2022 soll an die Aktionäre in diesem Frühjahr eine höhere Dividende ausgezahlt werden. Die Hauptversammlung soll eine Anhebung von 10,80 Euro auf 11,40 Euro je Aktie absegnen. Das wäre ein Plus von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und entspräche beim aktuellen Aktienkurs einer Dividendenrendite von über fünf Prozent.

Mehr: Allianz – Neue Regeln für Arbeit im Homeoffice und im Ausland