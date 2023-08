 Alphabet Aktie: Googles Mutterkonzern zeigt Stärke in einem schwachen Markt

Alphabet Aktien haben sich in einem schwachen Gesamtmarkt gut behauptet. Die Aktie hat von ihrer derzeitigen Trendstärke profitiert und konnte sich gegen den allgemeinen Trend leicht verbessern.



(Foto: dpa) Wie wird sich der Aktienkurs von Googles Mutterkonzern Alphabet entwickeln?

Risikohinweis

Hinweis: Dieser Text ist keine Empfehlung zum Kauf der beschriebenen Aktie. Er soll zur Diskussion anregen und kann Ausgangspunkt für weitere Recherchen sein.

Der Markt im Rückblick

Ob Apple, Microsoft oder Tesla, der aktuelle Rücksetzer am Gesamtmarkt hat seinen Tribut gefordert und hat eine Reihe von Titeln, die in diesem Jahr gut gelaufen sind, zum Umkippen gebracht. Trotz dieser Bedingungen konnte sich Alphabet neben Amazon gut behaupten.

Aktien in einem schwachen Gesamtmarkt

Am erneut schwachen Handelstag konnten die Alphabet-Papiere zeitweise fast drei Prozent zulegen. Am Ende konnte Alphabet ein Prozent retten, was im Nasdaq 100 bereits für Platz 3 reichte. Der starke Anstieg bei den Anleiherenditen, insbesondere bei Obligationen am langen Ende der Zinskurve, hat Tech-Werte erneut stark unter Druck gesetzt.

Neubewertung von Alphabets Chatbot Bard

Für anhaltendes Kaufinteresse sorgte einerseits die Neubewertung von Alphabets Chatbot Bard. Nach einem Anfangsfehler wurde er belächelt und als technologisch überholt gegenüber ChatGPT gehandelt. Nun steht er jedoch möglicherweise davor, die Lücke nicht nur zu schließen, sondern ChatGPT auch zu übertreffen.

Bemühungen um weitere Einsparungen

Gleichzeitig bemüht sich Alphabet weiterhin, Kosten zu senken und die Profitabilität zu stärken. Laut einem Bericht des Wall Street Journal plant das Unternehmen, bis zu 15 Prozent der Stellen bei seiner Gesundheitstochter Verily Life Science zu streichen. Es ist die Rede von bis zu 240 Mitarbeitenden.

Die Forschungsabteilung hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr bei Einnahmen in Höhe von 559 Mio. Dollar einen operativen Verlust von 570 Mio. Dollar ausgewiesen.

Starke relative Stärke im Vergleich zum Nasdaq 100

Darüber hinaus profitierte die Aktie von ihrer vergleichsweise hohen relativen Stärke, insbesondere im Vergleich zum Technologieindex Nasdaq 100. Während dieser auf Tagesbasis inzwischen mit einem RSI von 32 gehandelt wird und damit Schwäche anzeigt, kann Alphabet einen Wert von 57 ausweisen.

Das zeigt trotz der Seitwärtskonsolidierung in den vergangenen Tagen eine vergleichsweise hohe Trendstärke an. Ermüdungserscheinungen oder gar einen Trendbruch zeigt Alphabet bislang keine. Oberhalb der Kreuzunterstützung aus Aufwärtstrendlinie und 50-Tage-Linie macht die Aktie einen guten Eindruck.

Gemini: Die nächste Generation der KI-Systeme

Alphabets Tochtergesellschaft DeepMind arbeitet an einem ambitionierten Projekt namens Gemini. Gemini repräsentiert eine neue Generation von KI-Systemen und verspricht eine noch größere Leistungsfähigkeit als das GPT-4 Large Language Model, das als Grundlage für den erfolgreichen Chatbot ChatGPT dient.

Der Kerngedanke hinter Gemini liegt in der Verschmelzung der starken Entscheidungsfähigkeiten von Systemen wie AlphaGo mit den generativen Kapazitäten von Large Language Models. Hierbei wird eine bemerkenswerte Speicherfunktion integriert, die konkrete Problemstellungen sowie sogar vorausschauende Planungen ermöglicht.

Integration in unternehmensweite Anwendungen

Das ambitionierte Ziel von Gemini erstreckt sich nicht nur auf die Verbesserung von Chatbots à la Bard, sondern auch auf die Integration in unternehmensweite Anwendungen wie Google Docs oder Slides.

Multimodale Fähigkeiten von Gemini

Besonders beeindruckend sind die multimodalen Fähigkeiten von Gemini. Die KI wird nicht nur auf Textdaten trainiert, sondern auch auf Bilder und andere Datenformate, was ihr die Fähigkeit verleiht, Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Datensätzen zu erkennen.

Durch eine präzise Feinabstimmung und die Implementierung zahlreicher Schnittstellen soll Gemini in der Lage sein, in verschiedenen Größenordnungen für eine Vielzahl von Anwendungen verfügbar zu sein.

Zukünftige Aussichten

Trotz des noch eher verhaltenen Erfolgs des Chatbots Bard strebt Alphabet nach Höherem. Die baldige Einführung von Gemini könnte dabei eine entscheidende Wendung bedeuten.

Falls die KI ihre versprochenen, bahnbrechenden Fähigkeiten tatsächlich unter Beweis stellen kann, könnte bereits vor den Q3-Finanzberichten ein bedeutender Impuls für den Aktienkurs bevorstehen.

Die Google Alphabet-Aktie konnte sich dieses Jahr sehr gut aus ihrem starken Tief befreien, steht jetzt aber an einer entscheidenden Stelle. Schafft sie es nicht über das Allzeithoch bei 151,55$, könnte ein tieferer Fall bevorstehen.

Die kommenden Monate werden wegweisend sein. Wer noch nicht investiert ist, sollte bei Rückschlägen zugreifen.

Mehr: Alphabet überrascht mit kräftigem Gewinnzuwachs