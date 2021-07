Alphabet-Quartalszahlen Aktueller Umsatz und Gewinn von Google

Ende Juli stellt Alphabet seine Bilanz für das zweite Quartal 2021 vor. Hier finden Sie aktuelle Umsatzprognosen, die jüngsten Quartalszahlen und Vergleiche zu Vorjahren.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Alphabet

Alphabet, der Mutterkonzern von Google, erwirtschaftete im ersten Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von 55,3 Milliarden US-Dollar.

Der Gewinn des Konzerns belief sich in Q1 auf 17,9 Milliarden US-Dollar.

Analysten schätzen die Umsatzerlöse in Q2 2021 auf rund 56 Milliarden US-Dollar.

Wann veröffentlicht Alphabet die Quartalszahlen zu Q2 2021?

Der Mutterkonzern von Google wird am 27. Juli 2021 die Finanzergebnisse des zweiten Quartals präsentieren. Die Veranstaltung wird traditionell per Webcast abgehalten und auf der unternehmenseigenen Plattform Youtube veröffentlicht. Die Präsentation beginnt um 13.30 Uhr Pacific Time – also um 22.30 Uhr deutscher Zeit.

Prognose: Wo hoch fallen Umsatz und Gewinn von Alphabet im zweiten Quartal 2021 aus?

Analysten zufolge könnte Alphabet im laufenden Quartal Erlöse in Höhe von knapp 56 Milliarden US-Dollar erzielen – und damit ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum vergangenen Quartal verbuchen. Der voraussichtliche Quartalsgewinn des Unternehmens wird auf etwa 12,7 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das wäre eine Steigerung von 86 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Wie hoch war der Umsatz von Alphabet im ersten Quartal 2021?

Der Umsatz von Alphabet betrug im ersten Quartal 55,3 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum beliefen sich die Erlöse noch auf etwa 41,2 Milliarden US-Dollar.

Google gehört zu den amerikanischen Technologiekonzernen, die von der Corona-Pandemie profitiert haben. So wurden über die Suchmaschine während der Lockdowns mitunter vermehrt Essenslieferdienste gesucht oder Videos auf der Plattform Youtube gestreamt. Dadurch stiegen wiederum die Werbeerlöse des Unternehmens.

Den meisten Umsatz, knapp 32 Milliarden Dollar, erlöste Google mit Anzeigen über die Suchmaschine. Diese dominiert den globalen Markt mit einem Anteil von 89 Prozent.

Wie hoch war der Gewinn von Alphabet in Q1 2021?

In seinem Quartalsbericht vom 27. April 2021 gab das Unternehmen einen Nettogewinn von 17,9 Milliarden US-Dollar bekannt. Damit steigerte Alphabet sein Ergebnis um satte 163 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei erzielte Alphabet einen verwässerten Gewinn pro Aktie von 26,29 US-Dollar. Hier finden Sie den aktuellen Kurs der Alphabet-Aktie sowie ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

Historische Quartalszahlen von Alphabet im Überblick

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD) Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q2 2021 n.A. n.A. n.A. Q1 2021 55,3 17,9 26,29 Q4 2020 56,8 15,2 22,21 Q3 2020 46,2 11,3 16,40 Q2 2020 38,3 7,0 10,13 Q1 2020 41,2 6,8 9,87 Q4 2019 46,1 10,5 15,3 Q3 2019 40,5 7,1 10,12 Q2 2019 39,0 10,0 14,21 Q1 2019 36,3 6,7 9,50

