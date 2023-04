 Alphabet-Quartalszahlen: Google schneidet besser als erwartet ab

Am 25. April stellte Alphabet seine Bilanz für das erste Quartal 2023 vor. Hier finden Sie die jüngsten Quartalszahlen und Vergleiche zu Vorjahren.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Alphabet

Alphabet, der Mutterkonzern von Google, erwirtschaftete im ersten Quartal 2023 einen Umsatz in Höhe von 69,79 Milliarden US-Dollar.

Der Nettogewinn des Konzerns belief sich in Q1 auf 15,1 Milliarden US-Dollar.

Der Gewinn je Aktie von Alphabet betrug 1,17 USD.

Wann veröffentlichte Alphabet die Quartalszahlen zu Q1 2023?

Der Mutterkonzern von Google hat am 25. April 2023 die Finanzergebnisse des ersten Quartals präsentiert. Die Veranstaltung wurde traditionell per Webcast abgehalten und auf der unternehmenseigenen Plattform Youtube veröffentlicht. Den Finanzbericht finden Interessenten und Anleger auf der Website des Unternehmens.

Wie hoch war der Umsatz von Alphabet im abgelaufenen Quartal?

Der Umsatz von Alphabet betrug im ersten Quartal 69,79 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum beliefen sich die Erlöse noch auf etwa 68 Milliarden US-Dollar, demnach konnte sich das Unternehmen um knapp drei Prozent steigern. Zwar gingen die Einnahmen im schwächelnden Werbegeschäft leicht zurück, insgesamt übertrafen die jüngsten Erlöse jedoch die Erwartungen der Analysten.

>> Lesen Sie passend dazu: Zweikampf der KI-Giganten – So attackieren sich Microsoft und Google

Wie hoch war der Gewinn von Alphabet in Q1 2023?

In seinem Quartalsbericht vom 25. April 2023 gab das Unternehmen einen Nettogewinn von 15 Milliarden US-Dollar bekannt. Das entspricht 1,17 Dollar je Aktie, Analysten hatten mit 1,09 Dollar je Aktie gerechnet. So konnte die Google-Mutter für ihr Cloud-Geschäft erstmals in ihrer Geschichte einen Gewinn von 191 Millionen Dollar ausweisen. Im Vorjahresquartal hatte Google in der Sparte noch einen Verlust von 706 Millionen Dollar verbucht.

Zudem kündigte der Konzern an, Aktien in höhe von 70 Milliarden Euro zurückkaufen zu wollen. Die Aktie lag daraufhin nachbörslich zwischenzeitlich mehr als fünf Prozent im Plus. Hier finden Sie den aktuellen Kurs der Alphabet-Aktie sowie ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

Historische Quartalszahlen von Alphabet im Überblick

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD) Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q4 2022 76,1 13,6 1,05 Q3 2022 69,1 13,9 1,06 Q2 2022 69,7 16,0 1,21 Q1 2022 68,0 16,4 24,62 Q4 2021 75,3 20,6 30,69 Q3 2021 65,1 18,9 27,99 Q2 2021 61,9 18,5 27,26 Q1 2021 55,3 17,9 26,29 Q4 2020 56,8 15,2 22,21 Q3 2020 46,2 11,3 16,40 Q2 2020 38,3 7,0 10,13 Q1 2020 41,2 6,8 9,87 Q4 2019 46,1 10,5 15,3 Q3 2019 40,5 7,1 10,12 Q2 2019 39,0 10,0 14,21 Q1 2019 36,3 6,7 9,50

Quelle: Unternehmen

Mehr: Google macht erstmals einen Gewinn mit seinem Cloud-Geschäft