Alphabet-Quartalszahlen Google überrascht Anleger – Gewinn sinkt, Aktie steigt

Am 26. Juli stellte Alphabet seine Bilanz für das zweite Quartal 2022 vor. Hier finden Sie die jüngsten Quartalszahlen und Vergleiche zu Vorjahren.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Alphabet

Alphabet, der Mutterkonzern von Google, erwirtschaftete im zweiten Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe von 69,7 Milliarden US-Dollar.

Der Nettogewinn des Konzerns belief sich in Q2 auf 16 Milliarden US-Dollar.

Der Gewinn je Aktie von Alphabet betrug 1,21 USD.

Wann veröffentlichte Alphabet die Quartalszahlen zu Q2 2022?

Der Mutterkonzern von Google hat am 26. Juli 2022 die Finanzergebnisse des ersten Quartals präsentiert. Die Veranstaltung wurde traditionell per Webcast abgehalten und auf der unternehmenseigenen Plattform Youtube veröffentlicht.

Wie hoch war der Umsatz von Alphabet im zweiten Quartal 2022?

Der Umsatz von Alphabet betrug im ersten Quartal 69,7 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum beliefen sich die Erlöse noch auf etwa 61,9 Milliarden US-Dollar. Den meisten Umsatz, etwa 56,3 Milliarden Dollar, erlöste Google in Q2 durch Werbeanzeigen über die Plattform YouTube und die Suchmaschine Google. Letztere dominiert den globalen Markt mit einem Anteil von mehr als 90 Prozent. Das Online-Werbegeschäft hat sich mit einem Wachstum um 11,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr stabil gezeigt - trotz Inflation. Das Geschäft verlor insgesamt nicht so stark an Schwung wie befürchtet. Die positive Überraschung der Anleger über die jüngsten Quartalsergebnisse ließ den Aktienkurs nachbörslich um mehr als zwei Prozent steigen.

Wie hoch war der Gewinn von Alphabet in Q2 2022?

In seinem Quartalsbericht vom 26. Juli 2022 gab das Unternehmen einen Nettogewinn von 16 Milliarden US-Dollar bekannt. Damit verfehlte das Ergebnis die Erwartungen der Analysten. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn noch bei 18 Milliarden US-Dollar gelegen. Der Gewinn je Aktie lag in Q2 bei 1,21 US-Dollar.

Hier finden Sie den aktuellen Kurs der Alphabet-Aktie sowie ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

Historische Quartalszahlen von Alphabet im Überblick

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD) Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q1 2022 68,0 16,4 24,62 Q4 2021 75,3 20,6 30,69 Q3 2021 65,1 18,9 27,99 Q2 2021 61,9 18,5 27,26 Q1 2021 55,3 17,9 26,29 Q4 2020 56,8 15,2 22,21 Q3 2020 46,2 11,3 16,40 Q2 2020 38,3 7,0 10,13 Q1 2020 41,2 6,8 9,87 Q4 2019 46,1 10,5 15,3 Q3 2019 40,5 7,1 10,12 Q2 2019 39,0 10,0 14,21 Q1 2019 36,3 6,7 9,50

Quelle: Unternehmen

