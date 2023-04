Amazon Quartalszahlen Amazon präsentiert starke Zahlen – und dämpft die Erwartungen

Im April verkündete Amazon seine Bilanz für das erste Quartal 2023. Wir zeigen die aktuellen Quartalszahlen, Vergleiche zur Vorjahren und Umsatzprognosen.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Amazon

Amazon erzielte in Q1 Erlöse in Höhe von 127,4 Milliarden US-Dollar.

Dabei verzeichnete der Konzern ein Nettoergebnis von 3,17 Milliarden US-Dollar.

Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,31 US-Dollar.

Wann veröffentlichte Amazon die Quartalszahlen zu Q1 2023?

Amazon veranstaltete am 27. April 2023 eine öffentliche Telefonkonferenz, um die Zahlen für das erste Quartal 2023 vorzulegen. Interessenten konnten sich vorab kostenfrei für den Webcast anmelden. Die Veranstaltung wurde ab 14:30 Uhr (Pacific Time) live aus Seattle übertragen – in Deutschland war es 23.30 Uhr. Wer den Termin verpasst hat, findet die entsprechende Audiodatei und den Finanzbericht für mindestens drei Monate auf der Website des Unternehmens.

Wie hoch war der Umsatz von Amazon im ersten Quartal 2023?

Dem jüngsten Finanzbericht zufolge erlöste das Unternehmen über alle Betriebszweige hinweg Erlöse in Höhe von 127,4 Milliarden US-Dollar – ein Plus von mehr als neun Prozent im Vorjahresvergleich. Trotz hoher Inflation und Konjunktursorgen konnte das Unternehmen damit die Analystenerwartungen übertreffen. Maßgeblich beteiligt am hohen Umsatz war das starke Werbegeschäft des Internetriesen.

Wie hoch war der Gewinn von Amazon in Q1 2023?

Unter der Leitung von Andy Jassy hat Amazon im ersten Quartal des Jahres einen Nettogewinn von 3,1 Milliarden Dollar erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr, als ein Verlust von 3,8 Milliarden Dollar verzeichnet wurde, stand hier ein deutliches Plus unterm Strich. Der operative Gewinn konnte dabei um 30 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar im Vorjahresvergleich gesteigert werden. Vor allem die Cloudspare AWS ist seit Jahren der wichtigste Gewinntreiber des Konzerns. In den vergangenen Monaten schwächelte jedoch AWS. Erstmals musste Amazon für den Geschäftsbereich einen sinkenden Umsatz im Vergleich zum Vorquartal – also dem vierten Quartal 2022 – ausweisen.

Zwar reagierte die Börse zunächst positiv auf die Quartalszahlen des Konzerns. Als Finanzchef Brian Olsavsky vor einem deutlichen Rückgang der Wachstumsraten im Cloud-Geschäft warnte, drehten die Aktien jedoch schnell wieder ins Minus.

Vergangene Quartalszahlen von Amazon im Überblick

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD) Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q4 2022 149,2 0,3 0,03 Q3 2022 127,1 2,9 0,31 Q2 2022 121,2 -2,0 -0,20 Q1 2022 116,4 -3,8 -7,56 Q4 2021 137,4 14,3 27,75 Q3 2021 110,8 3,2 6,12 Q2 2021 113,1 7,8 15,12 Q1 2021 108,5 8,1 15,79 Q4 2020 125,6 7,2 14,09 Q3 2020 96,15 6,3 12,37 Q2 2020 88,9 5,2 10,3 Q1 2020 75,5 2,5 5,01 Q4 2019 87,4 3,3 6,47 Q3 2019 70,0 2,1 4,23 Q2 2019 63,4 2,6 5,22 Q1 2019 59,7 3,6 7,09

Quelle: Unternehmen

Vor allem zur Weihnachtszeit und am „Black Friday“ boomt der Onlinehandel. Das zeigen sowohl die Umsatzprognosen und Gewinnerwartungen als auch die tatsächlichen Quartalsergebnisse von Amazon. So stiegen in den vergangenen Jahren im letzten Jahresviertel merklich Umsatz und Gewinn des Unternehmens – Ende 2021 erreichte der Nettoumsatz den Rekordwert von 137,4 Milliarden US-Dollar.

