Amazon Quartalszahlen Gewinneinbruch beim Techriesen – Aktie nachbörslich im Minus

Am 2. Februar verkündete Amazon seine Bilanz für das vierte Quartal 2022. Wir zeigen die aktuellen Quartalszahlen, Vergleiche zur Vorjahren und Umsatzprognosen.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Amazon

Amazon erzielte in Q4 Erlöse in Höhe von 149,2 Milliarden US-Dollar.

Dabei verzeichnete der Konzern ein Nettoergebnis von 278 Millionen US-Dollar.

Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,03 US-Dollar.

Wann veröffentlichte Amazon die Quartalszahlen zu Q4 2022?

Amazon veranstaltete am 2. Februar 2023 eine öffentliche Telefonkonferenz, um die Zahlen für das vierte Quartal 2022 vorzulegen. Interessenten konnten sich vorab kostenfrei für den Webcast anmelden. Die Veranstaltung wurde ab 14:30 Uhr (Pacific Time) live aus Seattle übertragen – in Deutschland war es 23.30 Uhr. Wer den Termin verpasst hat, findet die entsprechende Audiodatei und den Finanzbericht für mindestens drei Monate auf der Website des Unternehmens.

Wie hoch war der Umsatz von Amazon im vierten Quartal 2022?

Dem jüngsten Finanzbericht zufolge erlöste das Unternehmen über alle Betriebszweige hinweg Rekorderlöse in Höhe von 149,2 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 9 Prozent im Vorjahresvergleich. Allen voran die Rabattaktionen während des Weihnachtsgeschäfts waren für die hohen Umsatzahlen verantwortlich. Eine Überraschung am Markt, Analysten hatten vorab mit 145,4 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet. Für das laufende Quartal erwartet Amazon Erlöse zwischen 121 Milliarden und 126 Milliarden Dollar.

Wie hoch war der Gewinn von Amazon in Q4 2022?

Erneut kriselt die Bilanz des Konzerns. So machte Amazon im abgelaufenen Quartal einen Nettogewinn in Höhe von 278 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum verzeichnete der Techgigant noch ein Nettoergebnis von 14,3 Milliarden Dollar. Dabei fiel auch die Gewinnprognose ernüchternd aus. Der Aktienkurs verlor nachbörslich um mehr als vier Prozent. Hier finden Sie den aktuellen Kurs der Amazon-Aktie sowie ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

Vergangene Quartalszahlen von Amazon im Überblick

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD) Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q3 2022 127,1 2,9 0,31 Q2 2022 121,2 -2,0 -0,20 Q1 2022 116,4 -3,8 -7,56 Q4 2021 137,4 14,3 27,75 Q3 2021 110,8 3,2 6,12 Q2 2021 113,1 7,8 15,12 Q1 2021 108,5 8,1 15,79 Q4 2020 125,6 7,2 14,09 Q3 2020 96,15 6,3 12,37 Q2 2020 88,9 5,2 10,3 Q1 2020 75,5 2,5 5,01 Q4 2019 87,4 3,3 6,47 Q3 2019 70,0 2,1 4,23 Q2 2019 63,4 2,6 5,22 Q1 2019 59,7 3,6 7,09

Quelle: Unternehmen

Vor allem zur Weihnachtszeit und am „Black Friday“ boomt der Onlinehandel. Das zeigen sowohl die Umsatzprognosen und Gewinnerwartungen als auch die tatsächlichen Quartalsergebnisse von Amazon. So stiegen in den vergangenen Jahren im letzten Jahresviertel merklich Umsatz und Gewinn des Unternehmens – Ende 2021 erreichte der Nettoumsatz den Rekordwert von 137,4 Milliarden US-Dollar.

