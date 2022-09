Während die Börsen in Industrieländern abrutschen, nähern sich die Aktienmärkte im Süden Asiens ihren Rekordständen. Indexfonds im Check.

Angst vor aggressiven Zinsanhebungen müssten Anleger in seinem Land nicht haben, versicherte der Zentralbankchef Thailands im August. (Foto: dpa) Thailändischer Investor

Bangkok Die Wette, dass fossile Energieträger doch nicht so schnell zum Auslaufmodell werden, wie es Klimaschützer gern hätten, hat sich für Low Tuck Kwong ausgezahlt. Der indonesische Milliardär baute seinen Anteil an dem von ihm gegründeten Kohleproduzenten Bayan Resources in den vergangenen Jahren stetig aus. Inzwischen gehören dem 74 Jahre alten Tycoon mehr als 60 Prozent des Bergbaukonzerns, der seine Ware unter anderem nach Spanien, Indien und Japan verkauft.

Angesichts der global steigenden Energiepreise hat sich der Wert des Aktienpakets nun innerhalb weniger Monate mehr als verdoppelt: Seit Jahresbeginn stieg der Kurs von Bayan um mehr als 150 Prozent. Lows Privatvermögen schoss von 1,1 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr auf aktuell 5,7 Milliarden Dollar in die Höhe.

Auch bei seinen Mitbewerbern läuft es hervorragend: Der Kurs des Bergbaukonzerns Adaro Energy mit Sitz in Jakarta ist seit Jahresbeginn um rund 70 Prozent gestiegen.

