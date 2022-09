Wer sich bei der Geldanlage von sozialen Medien beeinflussen lässt, investiert riskant. Das zeigen auch die Kursbewegungen vom Dienstag. Wie die Perspektiven sind.

Düsseldorf Soziale Medien werden im Leben vieler Menschen immer wichtiger – auch in der Geldanlage. Der britische Finanzdienstleiter CMC Markets hat deshalb untersucht, welche Aktien in diesem Jahr bei Tiktok und Instagram am beliebtesten sind.

Was dabei auffällt: Acht von zehn Titeln sind in diesem Jahr stärker gefallen als der marktbreite US-Leitindex S&P 500. Aber die Kurse sind nicht nur stärker gesunken, sondern schwanken auch stärker. Das zeigt die Volatilität an, die die Abweichung der Kurse von ihrem Mittelwert zeigen: Beim S&P 500 liegt diese bei 23,2 Prozent, bei den beliebtesten Aktien auf Social Media im Schnitt bei 67 Prozent.

Bis zu den US-Inflationszahlen am Dienstag sah der Trend dann anders aus: Auf Wochensicht performen die Aktien im Schnitt deutlich stärker als der breite Markt, brachen mit den Inflationszahlen aber wieder stärker ein. Das Handelsblatt schaut sich die Favoriten auf Instagram und Tiktok deshalb näher an.

